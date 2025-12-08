レガシーシステム向けAI自動設計書生成サービス「ワンダーロボ・リバース」開始しました
COBOL・PowerBuilder・JAVA・VBなど旧来システムの設計書をAIで自動生成、FreeCodeとの連携で「設計書 → 新システム」を一気通貫で実現
ワンダフルフライ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：平田雅子）は、COBOL・PowerBuilder・VB6・VBAなどのレガシーシステムを対象に、ソースコードから標準化された設計書を自動生成する新サービス「ワンダーロボ・リバース（WonderRobo Reverse）」を正式リリースいたしました。
本サービスは、長年稼働してきた旧来システムにおいて深刻化している
「設計書がない」「担当者がいない」「仕様が分からない」
といった課題をAIで解決し、ブラックボックス化した既存システムの可視化を実現します。
■ よくあるレガシーシステムの課題、御社にも心当たりはありませんか？
多くの企業や自治体・金融機関では、旧来技術で構築されたシステムが今も重要業務を支えています。しかし現場では、次のような深刻な問題が顕在化しています。
● 保守可能な人材の不足
ベテランが退職し「この処理、今は誰が分かるの？」という状況が日常化。
担当不在で障害対応が長引き、業務に影響が出ています。
● 設計書が存在しない／更新されていない
古い設計書と実際の動作が一致せず、「どこを触ればいいんだ…？」と現場が困惑。
影響範囲が読めず、機能追加や改修が進められません。
● 仕様把握ができずプロジェクトが進まない
要件定義の場で「そもそも今どう動いてるの？」と議論が止まる。
結果として再構築や監査対応が遅れ、計画が何度も延期しています。
● セキュリティ・業務継続リスクの増大
ブラックボックス化が進み、「脆弱性があっても気づけない…」という不安が現場に。
担当者が休むだけで業務が止まるなど、BCP上のリスクも顕在化しています。
こうした課題に対し、ワンダーロボ・リバースはAIによる高速解析で、従来数週間～数ヶ月かかっていた設計情報の整理・可視化を短期間で実現します。
ワンダーロボ・リバースサービス
■ システム概要
「ワンダーロボ・リバース」は、レガシーソースコードをAIが解析し、画面・帳票・テーブル・業務ロジックなどの構造を正確に抽出。
Excel形式の標準化された設計書として自動生成します。
要件定義・見積・再構築の基盤資料としてそのまま利用でき、属人化したシステムの“見える化”を強力に支援します。
■ 主な課題への解決ポイント
● 設計書がない／古い
→ ソースを解析し、最新状態の設計書を自動生成。
● システムがブラックボックス化
→ ロジック・画面遷移・DB構造が可視化され、担当者不在でも把握可能。
● 仕様が不明でプロジェクトが進まない
→ 仕様齟齬のないドキュメントにより、要件定義・見積が効率化。
● 人材不足・属人化リスク
→ 実ソースに基づく標準化ドキュメントで、誰でも理解できる状態に。
● 設計書作業の工数が膨大
→ AIにより作業時間を約90％削減。
■ 主な特徴
🔹 1. レガシーソースコードをAIが自動解析
COBOL／PowerBuilder／VB6／Java/JSP などを解析し、
変数、DataWindow、画面構造、SQL、処理ロジックまで自動抽出。
🔹 2. 標準化された設計書を自動生成（Excel形式）
生成する主なドキュメントは以下の通り：
- 画面設計書（項目・レイアウト・編集仕様）
- 帳票レイアウト（印刷仕様）
- テーブル定義書（型・PK・制約・インデックス）
- 処理フローチャート（条件分岐・更新処理）
- 画面遷移図・構成図
- PM・開発者・業務担当者・監査部門など、誰でも読みやすい形式です。
🔹 3. コードベースで正確な「見える化」
実際のソースから機械的に抽出するため、仕様齟齬が発生しません。
🔹 4. 属人性排除・保守性の向上
担当者不在でも、システム構造を再現可能。
🔹 5. 設計書作業を約90％削減
時間・コスト・人的ミスを大幅減。
短期での再構築プロジェクトを実現します。
■ FreeCodeとの連携で「設計書 → 新システム」を一気通貫で実現
ワンダーロボ・リバースは、当社のAIアプリ自動生成サービス
「AI Freecode Service(https://www.freecode.co.jp)」 と完全連携しています。
これにより、
- レガシーソースをAIが分析
- 設計書を自動生成
- その設計書を使って次世代Webシステムを自動構築
という、従来にない一気通貫の再構築プロセスが可能になります。
設計書はゴールではなく、新システム移行のスタート地点へ。
レガシーからモダン環境への移行をスムーズに進められます。
■ ご利用対象
- COBOL・PowerBuilderなどレガシー資産を保守する企業・自治体
- 社内システムの仕様把握に困っている情報システム部門
- 入札・再構築提案で仕様書を揃えたい SIer・開発会社
- 設計書がなく見積不能なプロジェクトマネージャー
- 監査・セキュリティ基盤整備のため構造把握が必要な部署
■ ご利用の流れ
- ヒアリング（対象システムの概要確認）
- ソースご提供
- AI解析実行（構造分析・ドキュメント生成）
- 成果物納品（Excel / PDF / JSON）
- 再構築支援（FreeCodeサービスで新システムを自動生成）
詳細はこちら：
https://www.saasforce.co.jp/reverse/
■ 今後の展開
今後は解析対象言語の拡大、業務フロー自動生成、コード品質診断、監査レポート自動生成など、より高度な自動化を推進します。
レガシー資産の安全なモダナイズを支援するサービスとして継続的に強化してまいります。
■ 会社概要
会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
事業内容：AIアプリ自動生成「AI Freecode Service」、CRM「ProSales」、ログ分析「LogWatch」など AI×DX事業を展開
URL：https://www.wonderfulfly.com
■ 本件に関するお問い合わせ
ワンダフルフライ株式会社
E-mail：sales@wonderfulfly.com
URL：https://www.wonderfulfly.com