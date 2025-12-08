レガシーシステム向けAI自動設計書生成サービス「ワンダーロボ・リバース」開始しました

ワンダフルフライ株式会社■ レガシー資産の“ブラックボックス化”をAIが解消

COBOL・PowerBuilder・JAVA・VBなど旧来システムの設計書をAIで自動生成、FreeCodeとの連携で「設計書 → 新システム」を一気通貫で実現

ワンダフルフライ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：平田雅子）は、COBOL・PowerBuilder・VB6・VBAなどのレガシーシステムを対象に、ソースコードから標準化された設計書を自動生成する新サービス「ワンダーロボ・リバース（WonderRobo Reverse）」を正式リリースいたしました。

本サービスは、長年稼働してきた旧来システムにおいて深刻化している

「設計書がない」「担当者がいない」「仕様が分からない」

といった課題をAIで解決し、ブラックボックス化した既存システムの可視化を実現します。

■ よくあるレガシーシステムの課題、御社にも心当たりはありませんか？

多くの企業や自治体・金融機関では、旧来技術で構築されたシステムが今も重要業務を支えています。しかし現場では、次のような深刻な問題が顕在化しています。

● 保守可能な人材の不足

ベテランが退職し「この処理、今は誰が分かるの？」という状況が日常化。

担当不在で障害対応が長引き、業務に影響が出ています。

● 設計書が存在しない／更新されていない

古い設計書と実際の動作が一致せず、「どこを触ればいいんだ…？」と現場が困惑。

影響範囲が読めず、機能追加や改修が進められません。

● 仕様把握ができずプロジェクトが進まない

要件定義の場で「そもそも今どう動いてるの？」と議論が止まる。

結果として再構築や監査対応が遅れ、計画が何度も延期しています。

● セキュリティ・業務継続リスクの増大

ブラックボックス化が進み、「脆弱性があっても気づけない…」という不安が現場に。

担当者が休むだけで業務が止まるなど、BCP上のリスクも顕在化しています。

こうした課題に対し、ワンダーロボ・リバースはAIによる高速解析で、従来数週間～数ヶ月かかっていた設計情報の整理・可視化を短期間で実現します。

ワンダーロボ・リバースサービス■ システム概要

「ワンダーロボ・リバース」は、レガシーソースコードをAIが解析し、画面・帳票・テーブル・業務ロジックなどの構造を正確に抽出。

Excel形式の標準化された設計書として自動生成します。

要件定義・見積・再構築の基盤資料としてそのまま利用でき、属人化したシステムの“見える化”を強力に支援します。

■ 主な課題への解決ポイント

● 設計書がない／古い

→ ソースを解析し、最新状態の設計書を自動生成。

● システムがブラックボックス化

→ ロジック・画面遷移・DB構造が可視化され、担当者不在でも把握可能。

● 仕様が不明でプロジェクトが進まない

→ 仕様齟齬のないドキュメントにより、要件定義・見積が効率化。

● 人材不足・属人化リスク

→ 実ソースに基づく標準化ドキュメントで、誰でも理解できる状態に。

● 設計書作業の工数が膨大

→ AIにより作業時間を約90％削減。

■ 主な特徴

🔹 1. レガシーソースコードをAIが自動解析

COBOL／PowerBuilder／VB6／Java/JSP などを解析し、

変数、DataWindow、画面構造、SQL、処理ロジックまで自動抽出。

🔹 2. 標準化された設計書を自動生成（Excel形式）

生成する主なドキュメントは以下の通り：

- 画面設計書（項目・レイアウト・編集仕様）- 帳票レイアウト（印刷仕様）- テーブル定義書（型・PK・制約・インデックス）- 処理フローチャート（条件分岐・更新処理）- 画面遷移図・構成図- PM・開発者・業務担当者・監査部門など、誰でも読みやすい形式です。

🔹 3. コードベースで正確な「見える化」

実際のソースから機械的に抽出するため、仕様齟齬が発生しません。

🔹 4. 属人性排除・保守性の向上

担当者不在でも、システム構造を再現可能。

🔹 5. 設計書作業を約90％削減

時間・コスト・人的ミスを大幅減。

短期での再構築プロジェクトを実現します。

■ FreeCodeとの連携で「設計書 → 新システム」を一気通貫で実現

ワンダーロボ・リバースは、当社のAIアプリ自動生成サービス

「AI Freecode Service(https://www.freecode.co.jp)」 と完全連携しています。

これにより、

- レガシーソースをAIが分析- 設計書を自動生成- その設計書を使って次世代Webシステムを自動構築

という、従来にない一気通貫の再構築プロセスが可能になります。

設計書はゴールではなく、新システム移行のスタート地点へ。

レガシーからモダン環境への移行をスムーズに進められます。

■ ご利用対象- COBOL・PowerBuilderなどレガシー資産を保守する企業・自治体- 社内システムの仕様把握に困っている情報システム部門- 入札・再構築提案で仕様書を揃えたい SIer・開発会社- 設計書がなく見積不能なプロジェクトマネージャー- 監査・セキュリティ基盤整備のため構造把握が必要な部署■ ご利用の流れ- ヒアリング（対象システムの概要確認）- ソースご提供- AI解析実行（構造分析・ドキュメント生成）- 成果物納品（Excel / PDF / JSON）- 再構築支援（FreeCodeサービスで新システムを自動生成）詳細はこちら：

https://www.saasforce.co.jp/reverse/

■ 今後の展開

今後は解析対象言語の拡大、業務フロー自動生成、コード品質診断、監査レポート自動生成など、より高度な自動化を推進します。

レガシー資産の安全なモダナイズを支援するサービスとして継続的に強化してまいります。

■ 会社概要

会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F

事業内容：AIアプリ自動生成「AI Freecode Service」、CRM「ProSales」、ログ分析「LogWatch」など AI×DX事業を展開

URL：https://www.wonderfulfly.com

■ 本件に関するお問い合わせ

ワンダフルフライ株式会社

E-mail：sales@wonderfulfly.com

URL：https://www.wonderfulfly.com