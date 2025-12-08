オプティ株式会社 越境ECコンプライアンス強化のため、VATAi社との国内独占販売代理権の取得を発表

オプティ株式会社 越境ECコンプライアンス強化のため、日本国内でのVATAi社との国内独占販売提携を発表

オプティ株式会社

オプティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淵上 暁、以下「オプティ」）は、ベルギーを拠点とするVATコンプライアンスに特化した税務テクノロジー企業であるVATAi社との日本国内での独占パートナーシップを発表いたします。この提携により、日本の越境EC事業者は、最先端のテクノロジーと包括的なコンプライアンス・サービスを、これまでにない価格で利用できるようになります。

主な提供サービス

VAT登録

- 現地の税務当局に登録し、VAT番号を取得することで、出品者はAmazonやeBayなどのマーケットプレイスの要件を満たすことができ、アカウント停止リスクを負うことなくアカウントを開設・維持することができます。

VAT申告

- VAT申告書を正しく提出することで、罰則、利息、過去のコンプライアンス違反のリスクを排除し、将来の税務調査やIPOデューデリジェンスにおける潜在的な障害も取り除きます。

EPR（Lucid、WEEE、バッテリー規制など）

- 環境報告義務を遵守することで、販売禁止や違反リストへの掲載を防ぎ、オンラインプラットフォームでの安定した事業継続を可能にします。

GPSR（一般製品安全規制）

- EUの製品安全基準を遵守していることを証明することで、罰金、強制回収、アカウント停止を回避し、持続可能な消費者保護の遵守を保証します。

商標登録

- 侵害、模倣品リスク、訴訟からブランドを保護し、長期的な成長とブランド価値を確保します。

ウェブサイト開設

専用のサービスポータルは、vatai.opti.co.jpでご利用いただけます。

サービスの詳細、価格、FAQを提供し、企業のコンプライアンス負担を軽減します。

お客様はオンラインで簡単にサービスを購入することができ、シームレスなオンボーディング・エクスペリエンスにより、VAT登録とVAT申告を迅速に開始することができます。

取締役のコメント

VATAiのCOO Yujing氏

「日本市場は非常に大きな可能性を秘めています。OPTIと提携することで、VATAiの技術の利点を日本の事業者に提供することができます。この革新的なソリューションでオペレーターに力を与えることを楽しみにしています。



オプティ株式会社 CEO、渕上 暁

「オプティの越境ECに関する専門知識とVATAiの先進技術を組み合わせることで、日本企業の国際競争力を強化し、税務コンプライアンスをよりシンプルで身近なものにすることを目指します。VATAiのツールだけでは解決できない税務上の課題への対応に加え、オプティはユーザーガイダンスと税務アドバイザリーサービスを提供することで、顧客がOPTI-VATAiをスムーズに導入し、利益を得ることを可能にします。

VATAiについて

ベルギーのブリュッセルに本社を置くVATAi Technology SRLは、VAT登録・申告のためのSaaSベースのソリューションを提供する欧州の大手税務テクノロジー企業です。同社のプラットフォームは税務当局と直接統合し、高度なデータ検証アルゴリズムを活用することで、企業が複数の法域において効率的、正確かつ自動化されたコンプライアンスを実現することを可能にします。税務にとどまらず、VATAiはEPRや製品安全などの規制義務で企業をサポートし、企業が自信を持って国際的に事業展開できるよう支援します。

オプティ株式会社について

2010年に設立されたオプティ株式会社は、東京を拠点とする越境ECと国際間接税に特化したコンサルティング会社です。5,000社を超える企業の越境ECによる海外進出をサポートし、90カ国以上で税務登録・申告サービスを提供しています。オプティはまた、アンダーセン・グローバルのコラボレーティングファームでもあり、税務、法律、テクノロジー分野の専門家の世界的なネットワークにアクセスすることができます。



オプティでは2010年の創業以来、経済産業省やJETRO等官公庁へのコンサルティングの他、大手自動車会社やゲーム会社等数多くのクライアントを抱えています。また、PIVOTなどの経済メディアへの出演やAmazonやAlibabaなど主要デジタルプラットフォームとのセミナー登壇などを通じて、越境ECでのビジネス成長を目指す中小企業にとって最新の税制や法制度をご紹介しています。



オプティはAmazonのService Provider Network認定企業です。

お問い合わせ先

オプティ株式会社

101-0047

東京都千代田区内神田1-18-19 小川ビル4階

TEL :+81-50-1790-8995

URL : account@opti.co.jp

会社サイト

https://www.opti.co.jp

PIVOT

https://www3.opti.co.jp/pivot

Amazon Service Provider Network

https://sell.amazon.com/tools/service-provider-network