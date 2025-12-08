Nulbarichのボーカル・JQによるソロプロジェクト「Jeremy Quartus」のブルーノート公演『Beat Tub Club』開催決定！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、2026年2月20日（金）、2月21日（土）に開催される、Jeremy Quartusのブルーノート公演『Beat Tub Club』にチケプラの「電子チケット」が採用されたことをお知らせします。

■Nulbarichのボーカル・JQによるソロプロジェクト「Jeremy Quartus」によるブルーノート公演 『Beat Tub Club』 開催決定！

ソウル、ファンク、アシッドジャズをベースにした音楽性を特徴とし、約8年にわたる活動の中で着実に音楽シーンでの存在感を高めてきた Nulbarich。そのボーカルである JQ によるソロプロジェクト、Jeremy Quartus（ジェレミー・クォータス）がブルーノート公演『Beat Tub Club』を開催します！公演は、全4公演で2026年2月20日（金）、2月21日（土）に開催予定です。チケットはNulbarich「Hometown」会員先行にて2025年12月5日（金）より受付開始となります。

＜Jeremy Quartus Beat Tub Club（全4公演）＞

【公演日時・会場】

2026年2月20日（金） Blue Note Tokyo@東京

[1st] Open 5:00pm / Start 6:00pm

[2nd] Open 7:45pm / Start 8:30pm

2026年2月21日（土） Blue Note Tokyo@東京

[1st] Open 3:30pm / Start 4:30pm

[2nd] Open 6:30pm / Start 7:30pm

【チケット代】

アリーナシート：11,000円（税込）

サイドエリア L： 8,800円（税込）

サイドエリア R： 8,800円（税込）

※本先行受付では、上記3席種（アリーナシート／サイドエリアL／サイドエリアR）のみとなります。

【Nulbarich「Hometown」会員先行】

2025年12月5日（金）18:00 ～ 12月14日（日）23:59

【詳細はこちら】

〇チケット申し込みサイト

https://tixplus.jp/feature/jeremyquartus/livehouse/fc-22021/

本公演のチケットは、「チケプラアプリ」にて発券いたします。

チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。

電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。また留守でチケットが受取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受取れます。入場時には、画面にポンとスタンプを押すだけの、入場もスムーズにできて記念にもなる嬉しいチケットとなっております。

■株式会社チケットプラスについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、50万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるチケットプラス独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。