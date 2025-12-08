インフキュリオン「Winvoice」、SORABITOの「あんしんカード払い by カリモ」に基盤採用

株式会社インフキュリオン

株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 博多一晃、以下「SORABITO」）が法人・個人事業主向けに2025年12月8日より提供開始する新たなBtoB決済サービス「あんしんカード払い by カリモ」において、インフキュリオンの請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」がそのサービス基盤として採用されたことをお知らせします。

インフキュリオンは、建設機械レンタル会社や建設業向けにサービス提供を行うSORABITOの広範な顧客層（建設、工務店、職人の方を中心とした中小事業者）に対し、柔軟な支払い手段を提供し、資金繰りにおける課題解決を強力にサポートします。

◆「Winvoice」基盤提供の背景

従来の企業間取引における請求書による掛け払いの商習慣は、支払企業に支払期日までの現預金の確保を求めます。これは、支払企業のキャッシュフローおよび支払業務に課題を生じさせます。BtoB決済サービスは、請求書払いを立替え、カード決済を可能とすることで、支払業務の効率化と柔軟な支払い手段を提供します。

SORABITOは、事業者の「急な支払いが発生した場合でも借入れをしないで支払いをしたい」といった需要に応えるため、「あんしんカード払い by カリモ」の提供を開始。本サービスは、請求書の支払いを立替え、カード決済を可能とすることで、支払期日までの実質的な期間を延長し、業務効率化に奏功するもので、本サービスの構築にあたり、「Winvoice」が基盤として採用されました。

◆「Winvoice」基盤が選定された主な理由

「Winvoice」は、請求書カード払いのサービス提供に必要な法的整理や国際ブランドが求めるレギュレーション対応を全て完了しており、サービス運営に必要なライセンス・業務・システムをワンストップで提供しています。特に、関係省庁や国際ブランドが懸念するサプライヤー・バイヤーの審査・モニタリングについても、業務・システムを含めた安心なサービス運営体制を構築・提供している点は、SORABITOによる「Winvoice」基盤の選定理由の一つです。

SORABITOは「Winvoice」基盤の活用を通じて、低価格かつ迅速に請求書カード払いの付加価値を自社顧客へ提供することを可能にしました。

◆「あんしんカード払い by カリモ」概要

「あんしんカード払い by カリモ」は、Web完結で簡単にお手続きが可能であり、以下の特長により、法人・個人事業主の皆様の資金繰りを強力にサポートします。

- スピードと柔軟性登録最短当日で、最短即日での振込（立替払い）が可能です。これにより、月末の支払いや急な資金ニーズに対応し、カードの引き落とし日まで実質的な支払期日を延長できるため、最長60日間の支払い延長を実現します。- 振込依頼人名本サービスを利用する企業名義（振込依頼人名）で振込が実行されます。これにより、サービス利用企業（バイヤー）は、サプライヤーに本サービスの利用を知られることなく、通常通りのお支払いが可能です。- 幅広い用途社会・労働保険の公的支払いにも利用可能であり、お手持ちのカードの与信枠内であれば回数制限なく何度でもご利用いただけます。

「あんしんカード払い by カリモ」サービスページ：https://anshincard.karimo.jp

◆今後の展望

インフキュリオンはSORABITOへの「Winvoice」基盤提供を通じて、建設業界を中心とした中小事業者の事業運営の健全化を支援し、日本の経済活動の活性化に貢献してまいります。

「Winvoice」は、現在提供しているカード決済機能に加え、銀行振込（振込代行）や法人の後払い決済（法人BNPL）などの支払手段を拡充するための機能開発を計画しており、あらゆる産業・サービスにおけるFintechパートナーとして、最適な決済・金融機能の実装を推進してまいります。

【SORABITO株式会社 代表取締役社長 博多一晃 様】

「あんしんカード払い by カリモ」は、創業以来、建設業界・建機レンタル業界のDXを推進し、現場の課題解決に尽力してきたSORABITOが、インフキュリオンの実績豊富な決済基盤の提供協力を経てこの度サービス提供が実現しました。

業界特有の商習慣と資金課題を深く理解し、様々な現場経営の声と接しているSORABITOだからこそ単なる決済代行ではなく、建設業、関連する事業者様の資金繰り、キャッシュフロー改善に真に役立つ、安心なサービスをご提供します。長年の実績と専門性を背景に、業界の安定経営をサポートする一助になるサービスとして運営してまいります。

【請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」について】

「Winvoice」は、請求書のカード決済等を実現するために必要な業務・システムをワンストップで提供する請求書支払いプラットフォームです。「Winvoice」を活用することで、自社の顧客に請求書カード払いのサービスを最短2か月で提供できます。また、WinvoiceのAPIを活用することで、自社が提供するサービスに、請求書カード払いの機能を組み込むこともでき、独自のUXをつくることも可能です。今後も、あらゆる支払いをよりスムーズにするための機能開発を計画しています。

「Winvoice」サービスページ： https://infcurion.com/winvoice/

「Winvoice」資料ダウンロードページ： https://infcurion.com/winvoice/download/

■インフキュリオンについて

インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。長年のコンサルティング実績で培った専門性とモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。

私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。

■SORABITO株式会社

・設立：2014年5月12日

・代表者：代表取締役社長 博多一晃

・本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

・事業内容：建機レンタル会社向けサービス、建設会社向けサービス

■株式会社インフキュリオン

設立：2006年5月1日

代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅

本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

加盟団体：一般社団法人Fintech協会

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

一般社団法人日本資金決済業協会

URL：https://infcurion.com/

※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。