株式会社シェアードリサーチによるアナリストレポート公開のお知らせ

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成宮正一郎、以下「EAJ」）は、2025年12月８日に、株式会社シェアードリサーチよりアナリストレポートが公開されましたのでお知らせいたします。

本レポートは、株式会社シェアードリサーチが中立・客観的な第三者の立場で情報を収集・整理・分析を行い、作成されたものです。EAJの事業内容、成長戦略、Strengths/Weaknesses分析等を含む網羅的な内容となっており、投資家の皆さまにEAJのビジネスへのご理解を深めていただく一助となることを期待しております。

【アナリストレポートの概要】

リサーチ 会社：株式会社シェアードリサーチ

公 開 開 始 日：2025年12月８日

公 開 U R L ：日本語版 https://sharedresearch.jp/ja/companies/6093

英 語 版 https://sharedresearch.jp/en/companies/6093

そ の 他 ：本レポートは今後、四半期ごとに更新されます。

【株式会社シェアードリサーチ】

世界の投資家に企業の本質を伝えるリサーチ会社であり、国内外の金融機関において、日本株の調査・運用に携わってきたスタッフによるスポンサード・リサーチ「リサーチカバレッジ」を提供しています。

機関投資家向けに作成される「企業徹底分析レポート」は日本語および英語で提供され、130ヶ国、6,000超の機関投資家に加え、多くの個人投資家にも活用されています。

■会社概要

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（証券コード：6093）

所 在 地 ：東京都千代田区大手町２丁目２番１号 新大手町ビル4階

代 表 者 ：代表取締役社長 成宮 正一郎

事業内容：【金融ソリューション事業、不動産ソリューション事業】

業務受託、相続関連サービス、クラウドシステム提供を含む各種支援サービス

ＵＲＬ ：https://www.ea-j.jp/

