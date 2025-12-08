いなばペットフード　「ちゅ～るテリーヌ」の新パッケージVer.をYouTubeに公開いたしました

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、わんちゃん用おやつ「ちゅ～るテリーヌ」のパッケージを刷新したことにより、CM動画も新パッケージVer.を公開いたしました。

こぼれにくく食べやすい本製品、わんちゃんが元気よく、きれいに食べている姿をご覧ください。

YouTube URL：第1弾(https://youtu.be/z1BuEUjpnDg?si=tduES6_xzC4UDQcj)・第2弾(https://youtu.be/cysubDt50JI?si=ZWLPC3REioT2GOMy)

中身のおいしさはそのままで、パッケージ変更に加え4本入りの新フレーバーや大容量の18本入り、36本入りもラインナップしております。

「ちゅ～るテリーヌ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/dog/search?keyword=%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8C)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品HP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)