2025年11月30日（日）開催 「ログミーFinance書き起こし」公開のお知らせ

AI CROSS株式会社

テクノロジーで企業業務の効率化と多様な働き方を支援するAI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田 典子）は、2025年11月30日（日）に開催されました「ログミーファイナンス個人投資家向けオンラインIRセミナー」の書き起こし記事掲載についてお知らせいたします。

ログミーFinance書き起こし記事は、以下のリンクからアクセスしていただけます。

https://finance.logmi.jp/articles/383301

セミナーの模様は「ログミーFinance 公式YouTubeチャンネル」で公開しております。

https://www.youtube.com/watch?v=6VWrWpTNe0w&t=6119s(https://www.youtube.com/watch?v=6VWrWpTNe0w&t=6119s)

■ログミーFinanceについて 【ログミー株式会社（Sansan株式会社グループ）】

ログミーFinanceは、「すべての人にIRを開放する」をミッションに掲げ、企業と投資家を繋ぐIRテックイノベーターとして事業を展開しています。

決算説明会などIR イベントの内容を全文書き起こして公開し、IR とメディアの発信力を組み合わせることで、IR活動の量と質を高めるサポートをしてきました。IR活動における新たなアプローチ手法として利用企業が急増しており、掲載実績は1,500社を超えるファイナンスメディアになっております。

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。