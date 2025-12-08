【叡啓大学】参加者募集！１月15日（木）PitchJamを開催します！

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）の１階PWS（プロジェクトワークスペース）では、企業の方と学生の交流イベントを毎月実施しています。

2026年１月15日（木）は、学生や企業の方々が自分のプロジェクトをカジュアルに紹介し合うイベント「Pitch Jam」を開催します。

すでにどこかで話した内容を“ついでに”もう一度発表する、そんな気軽なスタイルのイベントです。資料作成や準備は一切不要で発表やご参加いただくことができ、企業の方と学生のざっくばらんな交流の場としてもおすすめです。

日時

１月15日（木）18:30～（最大20:10頃まで）

場所

叡啓大学１階PWS（プロジェクトワークスペース）

内容

・自分のプロジェクトについて発表＆交流（発表5～10分ほど）

・学生や教職員からフィードバックがもらえるチャンスも

・発表せず”聞くだけ参加”も歓迎です！

こんな方におすすめ

・すでにやったプレゼンをもう一度話してみたい

・学生が普段どんな取り組みや発表をしているか気になる

・ちょっとした交流の場を探している

・学生の反応を見ながら話してみたい

開催形式

対面

申込方法

下記の申込フォームから1月14日（水）17時00分までにお申し込みください。

（添付チラシのQRコードからもお申込みいただけます）

申込フォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=vZCqJ23idkalH3Ijfa846FewfQoaNJ1KqNfoAz5swa1UMzVRVE8zWkRHQThNRVRWM1dRN0lEVUdGNCQlQCNjPTEkJUAjdD1n&route=shorturl)

【参加者募集】PitchJamを開催します！ - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/10033/)

前回の様子をご確認いただけます。

＜4月開催＞

【開催報告】4月18日（金）Pitch Jam - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/4942/)

＜7月開催＞

【開催報告】7月18日（金）Pitch Jam - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/7221/)

＜10月開催＞

【開催報告】10月17日（金）Pitch Jam - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/9204/)

お問い合わせ先

叡啓大学 教育企画課 社会連携係 福場

TEL : 082-225-6312

叡啓大学のウェブサイトはこちら

https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)