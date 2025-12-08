株式会社フルッタフルッタ　ブラジルパラ州トメアス市に駐在員事務所開設のお知らせ

株式会社フルッタフルッタ



この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠、以下「当社」）は、当社の創立23周年を記念しブラジル連邦共和国パラ州トメアス市に駐在員事務所を設置し、開所式を行ったことをご報告いたします。

テープカットをする当社代表の長澤、駐在員、トメアス総合農業協同組合の乙幡理事長、渡辺専務理事

■駐在員事務所設立の背景

新型コロナ禍以降アサイーの需要が増しており、より一層のCAMTA生産原料の供給体制や品質管理強化の必要性が高まり、コミュニケーションの円滑化のため当社のサプライヤーであるトメアス総合農業協同組合（CAMTA）の敷地内に駐在員事務所を設置しました。また、当社社員の常駐によりCAMTA理事ならびに組合員や地域の方々との関係性強化も図ってまいります。

■駐在員事務所概要

［所在地］ブラジル連邦共和国パラ州トメアス市

［代表者］北村 亮

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。