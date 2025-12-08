【開催レポート】今年も泉佐野市とりんくうアウトレット共同で「スポGOMI大会in泉佐野」をりんくうタウンで開催 2025年12月7日（日）に16チーム、総勢67人で、総重量70.25kgのゴミを回収

三菱地所・サイモン株式会社

りんくうプレミアム・アウトレット（所在地：大阪府泉佐野市 運営：三菱地所・サイモン株式会社）は、12月7日（日）に、ゴミ拾いを競うスポーツ「第5回 スポGOMI大会 in 泉佐野」を泉佐野市と共同で開催し、競技では参加者が総重量70.25kgのゴミを回収しました。

泉佐野市とりんくうプレミアム・アウトレット共同での「スポGOMI（※）」開催は今回で3回目。当日は、泉佐野市長 千代松大耕氏による開会の挨拶のあと、全16チーム、総勢67名の選手による「ゴミ拾いは、スポーツだ！」の掛け声で競技がスタートしました。競技エリアは、りんくうタウン駅を中心とした外周約3.1kmのエリア。快晴の青空のもと、大阪湾が見渡せるりんくうプレミアム・アウトレットの外周道や、ホテルが並ぶ駅周辺の歩道などで、制限時間1時間で参加チームがゴミを集めて回りました。

全参加チームによるゴミ回収の総重量は約70.25kg、優勝は、地元清掃会社のご家族チーム「くまたん2025」で、回収量は約18.73kgでした。上位チームには、表彰状と、賞品として「プレミアム・アウトレットお買い物券」と、泉佐野市内の加盟店で使える「さのぽポイント」を贈呈。ほか、特別賞として、「泉佐野市賞」や「プレミアム・アウトレット賞」などの賞品も贈呈しました。閉会はりんくうプレミアム・アウトレット支配人の平岡杏奈支配人による挨拶で締めくくられました。

スポGOMI実施時の様子

優勝チームの選手は「2家族で参加した。5人中4人が子供メインのチームで優勝できて嬉しい！」と喜びのコメント。他チームからも「今年で2度目の参加ですが、去年よりゴミが減っていた印象。ゴミを集めるのは苦労したが、街がキレイになっているのは良い事だと思う」、「ボランティアだと思っていたゴミ拾いが、スポーツになるのは新鮮！」などのコメントがあり、子供から大人まで幅広い層の参加者たちが、思い思いの感想でスポGOMIを振り返りました。

今後も、りんくうプレミアム・アウトレットは、地域との連携や環境保全に努め、サステナブルな社会に貢献してまいります。

※スポGOMIとは

スポGOMIは、「スポーツで、街をきれいにする！」を掲げ、ゴミ拾いを競技化した日本発祥のスポーツです。参加者は、定められたエリアで制限時間内にチームでゴミを拾い、ゴミの量と質でポイントを競い合います。楽しみながら社会課題を身近に感じ、子どもから大人まで年齢を問わず参加できる地球に優しいエコスポーツとして世界で親しまれており、「日本財団 スポGOMI ワールドカップ」も行われるなど広がりを見せています。また、スポGOMI累計参加人数はのべ16万人以上にのぼります。

開催概要

■名称：第5回 スポGOMI大会 in泉佐野

■開催日時：2025年12月7日（日）9:30～12:00

■競技エリア：りんくうタウンエリア周辺

■共催：泉佐野市、りんくうプレミアム・アウトレット

■協力：一般社団法人ソーシャルスポーツイニシアチブ 日本スポGOMI連盟

■りんくうプレミアム・アウトレットHP：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/