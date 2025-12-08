ラルフ ローレン、2026年ミラノ コルティナ冬季オリンピック/パラリンピック競技大会におけるチームUSAの開会式・閉会式ユニフォームを発表

ラルフ ローレン 合同会社

2025年12月4日（ニューヨーク）- ラルフ ローレン（ニューヨーク証券取引所：RL）は2026年ミラノ コルティナ冬季オリンピック/パラリンピック競技大会におけるチームUSAの開会式・閉会式入場行進用ユニフォームを発表いたしました。チームUSAのユニフォームを10大会連続で手掛けてきたラルフ ローレンにとって、これはひとつの節目であり、スポーツの頂点で戦う米国を代表するアスリートたちへの約20年にわたる支援という形で築き上げたレガシーでもあります。

ラルフ ローレン コーポレーションのチーフ ブランディング＆イノベーション オフィサー、デイヴィッド・ローレンは次のように述べています。「ラルフ ローレンは、20年近くにわたり、チームUSAにユニフォームを提供するという大変光栄な役割を担ってきました。スポーツ界で最もドラマティックな舞台において、生涯の夢を追い求める我が国の素晴らしいアスリートたちのユニフォームを手がけることの意義と、その途方もない重みを思えば、決して色褪せることのない名誉です。当社のデザイン哲学は常に、スタイルを通じて夢を創造し、物語を紡ぐことにあります。今回のユニフォームは、タイムレスでありながらも現代的なデザインを実現したものであり、そこにはアメリカンスピリットを体現する情熱、楽観主義、そして、たゆまぬ向上心が反映されています。ファッションの都のひとつであるミラノ。今年はここを舞台に、ラルフ ローレンが貫く不変のスタイルに忠実であり続けながら、この街の創造的な精神に敬意を表することを心掛けました。」

アメリカ オリンピック/パラリンピック委員会CEOのサラ・ハーシュランド氏は、次のように述べています。「我が国のオリンピック/パラリンピック代表チームは、卓越性と揺るがぬ決意を共有しています。ラルフ ローレンはタイムレスなデザイン、クラフツマンシップへの強いこだわり、そしてチームUSAの大いなる野心に呼応する革新の精神を通じて、その物語を高める素晴らしいパートナーであり続けてきました。彼らの仕事は、約20年にわたりチームUSAのアイデンティティに寄り添い、選手たちの精神を汲み取り、世界の舞台でアメリカを代表する彼らに大きな誇りを与えてきました。」

チームUSAの開会式・閉会式用ユニフォーム

開会式用ユニフォームは、伝統的な木製トグルが特徴のウィンターホワイトのウールコート、アイコニックな星条旗のインターシャ編みウールタートルネックセーター、テーラードウールパンツで構成されています。

閉会式用ユニフォームはヴィンテージのスキー競技キットにインスパイアされており、スポーティでモダンなカラーブロックのパッファージャケット（大胆なチームUSAのグラフィック入り）と国旗の色を反映したカラーパレットのウールタートルネックセーターを、清潔感のあるホワイトのユーティリティパンツと組み合わせました。

いずれのスタイルも、レッド、ホワイト、ブルーのインターシャ編みニット帽とミトン、レザーベルト、そして活気溢れるレッドの靴紐をあしらったブラウンのスエード製アルペンブーツで完成します。ユニフォームの各アイテムは、すべてアメリカ合衆国内で製造されています。

チームUSAコレクション

ラルフ ローレンのチームUSAコレクションでは、ユニフォームに加え、冬季オリンピックの洗練されたスタイルと大胆なエネルギーを反映した、メンズ、レディース、チルドレンのアパレルとアクセサリーを幅広く展開しています。レッド、ホワイト、ブルーの配色を基調とし、スポーティなシルエットに印象的なグラフィックと洗練されたディテールを施したコレクションです。特筆すべきアイテムとしては、チームUSAのグラフィックが刺繍されたレザーシアリングジャケット、存在感あるアイコニックなセーターの数々、さまざまなパッファースタイル、ユニークなプリントのフリースアウター、そして伝統的なホッケーをイメージさせるシルエットのアイテムなどが挙げられます。

ラルフ ローレン チームUSAコレクションは、12月4日より米国国内の一部のラルフ ローレン リテールストア、一部の百貨店、ならびにオンラインストア（Ralphlauren.comおよびTeamUSAShop.com）にてご購入いただけます。イタリアでは、ミラノとローマのラルフ ローレン リテールストアにて独占販売され、さらにオリンピック開催期間中限定で、コルティナのローザペトラ ホテル内特設のラルフ ローレン ポップアップショップでもお求めいただけます。※日本国内でのお取り扱いはありません。

ラルフ ローレンは、チームUSAの公式アウトフィッターとしてアメリカ オリンピック/パラリンピック プロパティーズ（USOPP）と継続的なパートナーシップを結んでいるほか、ゴルフやテニスをはじめとする世界的なスポーツイベントやプロパティを当社の栄誉あるポートフォリオに組み込んでいます。こうしたイベントは、画期的なイノベーションを強調しつつ、アイコニックなファッションのショーケースとなり、世界中の熱心なファンとつながるためのユニークな舞台を提供するものとなっています。

ラルフ ローレン コーポレーションについて

ラルフ ローレン コーポ レーション （ニューヨーク証券取引所：RL）は、プレミアムライフスタイル製品のデザイン、マーケティング、販売における世界屈指のリーディングカンパニーです。アパレル、フットウェア＆アクセサリー、ホーム、フレグランス、ホスピタリティの5つのカテゴリーで製品を展開し50年以上にわたって、本物志向と時代を超えたスタイルを通じて、より良い生活の夢の実現を鼓舞することを目指してきました。その評判と際立ったイメージは、製品数、ブランド、流通、国際市場の拡大の中で一貫して培われてきました。当社のブランド名にはラルフ ローレン 、ラルフ ローレン コレクション 、ラルフ ローレン パープル レーベル、ポロ ラルフ ローレン、ダブル RL、ローレン ラルフ ローレン、ポロ ラルフ ローレン チルドレン、チャップスなどがあります。ラルフ ローレンは、世界で最も広く認知されているコンシューマー ブランドファミリーの1つです。詳しくは https://corporate.ralphlauren.com をご覧ください。

USOPCについて

1894年に設立され、コロラド州コロラド 、スプリングスに本部を置くアメリカ オリンピック/パラリンピック委員会（USOPC）は、アメリカ合衆国の国内オリンピック委員会（NOC）および国内パラリンピック委員会（NPC）の両方の役割を担っています。USOPCは、アメリカのアスリートたちの保護、支援、強化に活動の焦点を当てています。また、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック、パンアメリカン競技大会、パラパンアメリカン競技大会へのチームUSAの派遣に関する責任を負うとともに、米国におけるオリンピック/パラリンピック運動のスチュワードとしての役割も果たしています。詳しくはTeamUSA.comをご覧ください。また、チームUSAのアスリートへの助成金やリソースに関する詳細は、USOPC.orgをご覧ください。

【お客さまお問い合わせ】

ラルフ ローレン 0120-3274-20