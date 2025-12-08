たて型不織布「Ｆｉｂｒｅ Ｃｕｓｈｉｏｎ ＶＬ」がヤマハ発動機の水上オートバイのシート中材に採用されました

帝人フロンティア株式会社

帝人フロンティア株式会社（本社：大阪市北区、社長：平田 恭成）の、たて型ポリエステル不織布「Ｆｉｂｒｅ Ｃｕｓｈｉｏｎ ＶＬ(ファイバークッション ブイエル)」を独自技術で成型したクッション材が、このたび、ヤマハ発動機株式会社の水上オートバイ「ウェーブランナー（WaveRunner）」の2026年モデルで、発売40周年を記念した日本限定モデル「FX JAPAN Limited」のシート中材に採用されました。

「Ｆｉｂｒｅ Ｃｕｓｈｉｏｎ ＶＬ」は、繊維構造をたて型にすることでさまざまな機能を実現しています。今回、高いクッション性や、使用するポリエステル繊維の70％以上にリサイクル原料を使用した環境配慮型素材である点などが評価され、採用に至りました。

帝人フロンティアは今後も、「Ｆｉｂｒｅ Ｃｕｓｈｉｏｎ ＶＬ」の多様な機能性を活かし、さらに幅広い用途への展開を図っていきます。

◆「ウェーブランナー」製品サイト：

https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/lineup/waverunner/

「Fibre Cushion VL」を使用した成型クッション材「FX JAPAN Limited」