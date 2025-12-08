累計540万ダウンロード規模の「山好き」が集まる　アウトドア特化型マーケティングソリューション「YAMAP Ads」を本格展開

株式会社ヤマップ

「地球とつながるよろこび。」を企業理念に掲げアウトドア事業を行う株式会社ヤマップ（福岡市、代表取締役CEO 春山慶彦、以下ヤマップ）は、累計540万ダウンロードのユーザー基盤と行動データを活用したアウトドア特化型マーケティングソリューション「YAMAP Ads（ヤマップ アズ）」を、2025年4月のβ版リリースを経て本格展開いたします。

本格展開に伴い「YAMAP Ads」の公式サイトを公開しました。

背景

詳細を見る :https://corp.yamap.co.jp/business/ads

リテールメディアの台頭など、生活者の関心に寄り添うマーケティングが重視される中、デジタル広告市場ではアドフラウドやブランドセーフティが深刻な課題となり、「質の高いユーザーに、信頼できる環境で」情報を届けられるメディアが求められています。

また、「日常から離れ自然に触れて心を休めたい！」というリフレッシュと癒やしを求める感情を背景に、アウトドア活動は「過酷な登山」から日常的な「低山・自然歩き」へと裾野が広がり、市場は拡大しています。

YAMAPは、国内シェアNo.1の登山アプリで、実際にフィールドへ足を運び、消費を行うアクティブなユーザーが集い、熱量の高いコミュニティが形成されています。実証期間を経て、多くの企業様から頂いた「信頼できる場で、熱心なファンと繋がりたい」という声に応え、ヤマップはユーザーの「熱量」と「信頼」を基盤としたマーケティングソリューション「YAMAP Ads」を本格展開いたします。

「YAMAP Ads」3つの強み

圧倒的な規模で「山好き」が集まるアウトドアプラットフォームだからこそ実現できる、独自の価値を提供します。

1. 圧倒的なリーチ

国内シェアNo.1の登山アプリ「YAMAP」は累計540万ダウンロードを突破。実際に全国各地のフィールドへ足を運ぶ「アクティブな登山者層」へダイレクトにアプローチできます。

2. 最適なタイミングと文脈

登山前に計画を立てる際、山行中、下山後というユーザーの一連の行動フローの中に、広告を自然な情報として組み込むことが可能です。ユーザーの関心が最も高まっている瞬間に情報を届けることができるため、高い受容性が期待できます。

3. 絶大な信頼性

命を守る「お守りアプリ」として定着しているため、プラットフォーム自体への信頼が厚く、掲載されるブランドメッセージもポジティブに受け入れられやすい土壌があります。そのエンゲージメントの高さを示す実績として、メールマガジンの開封率は40～60%※という業界平均を大きく上回る数値を記録しています。

※ 2025年8月～11月におけるYAMAP Ads メルマガ案件の実績。（有効配信数に対する総開封数の割合。ユーザーの反復閲覧を含む高い閲読性を示しています）

サービスラインナップ

認知拡大から関係構築・ファン化まで、目的に応じた多彩なメニューをご用意しています。

バナー広告（爆発的な認知拡大）

アプリ起動画面やタイムラインなど、アクティブな登山者の目に留まる「一等地」に配信。高いリーチ力を活かし、新商品やブランドの認知を短期間で最大化します。

メールマガジン（深い理解と購買意欲の醸成）

エンゲージメントの高いYAMAP会員へ向けた、記事形式のメールマガジン。高い開封率を背景に、商品のストーリーや機能詳細を丁寧に紐解き、深い理解と購買意欲の醸成を促進します。

ポップアップメッセージ（確実な行動喚起）

アプリ利用中のユーザーに対し、プッシュ型でメッセージを表示。「下山後」など登山者の行動や感情が動く「決定的な瞬間」を逃さず捉え、高い確率でネクストアクションへ繋げます。

公式アカウント（関係構築・ファン化 ）※自治体様限定

ユーザーと双方向でつながり、関係性を育てるストック型の施策。一過性の情報発信に留まらず、地域の魅力を継続的に発信することで、エリアへの愛着醸成と長期的なファンコミュニティを形成します。

導入事例：アウトドア分野以外でも成果続々

YAMAP Adsは、アウトドア分野の商品・サービスだけでなく、日用品、食品、交通機関など幅広い商材で成果を上げています。YAMAPユーザー特有の価値観に訴求することで、予想を超える反響を生み出しています。

潜在的な「困りごと」を解決。在庫が一瞬で消えたヒット事例：株式会社シケン様

「山では環境配慮で歯磨き粉を使いたくない」「荷物を1gでも軽くしたい」という登山者のインサイトを捉え、水と光だけで磨ける「歯ブラシ」をメールマガジンで訴求。配信後、Amazonの在庫がわずか4時間で完売する異例の反響を呼びました。

詳細はこちら：https://note.yamap.com/n/n30c38aaa05dc

「自然への感度」が高いユーザー層に、新しい概念が深く浸透：at FOREST株式会社様

「循環葬(R)」という新しい森に還るお墓のサービス。認知度が低く説明が難しいサービスでしたが、YAMAPユーザーの「自然への感度」に訴求内容がマッチ。過去のメディア露出時を上回るスピードで、3日間に約100件の資料請求を獲得しました。

詳細はこちら：https://note.yamap.com/n/n46474712b581

ヤマップは「YAMAP Ads」を、単なる広告媒体ではなく、企業・自治体とユーザーをつなぐ「架け橋」であると考えています。両者の幸福な出会いを創出し、自然を愛する人々のライフスタイルを彩ることで、より自分らしく豊かに生きられる社会の実現に貢献してまいります。

参考情報

資料ダウンロード :https://corporate.yamap.co.jp/business/document-contactお問い合わせ :https://corp.yamap.co.jp/business/contact

広告配信サービス「YAMAP Ads（β版）」の提供を開始 （2025年4月）

https://corporate.yamap.co.jp/news/HVChDMgW

YAMAPについて

スマートフォンのGPSで現在地と登山ルートがわかる、登山を楽しく安全にするアプリ。山行の軌跡や写真を活動記録として残したり、山の情報収集に活用したり、全国の登山好きと交流したりすることもできる、日本最大級の登山・アウトドアプラットフォームです。（2024年10月 登山アプリ利用者数調査 [App Ape調べ]）

2025年11月に累計540万ダウンロードを突破。

URL：https://yamap.com/

株式会社ヤマップ 会社概要

会社名 株式会社ヤマップ

本社所在地 福岡市博多区博多駅前3-23-20 博多AGビル6F

資本金（資本準備金含む） 1億円

事業概要

1. 登山・アウトドア向け WEB サービス・スマートフォンアプリ「YAMAP」の運営

2. 登山・アウトドア用品のセレクトオンラインストア「YAMAP STORE」の運営

3. 日常もアウトドアも補償「YAMAPアウトドア保険」の販売

4. これからの登山文化をつくるメディア「YAMAP MAGAZINE」の運営

5. 自然特化型のふるさと納税ポータルサイト「YAMAPふるさと納税」の運営

6. 山・自然を活用したコンテンツ開発・コンサルティング・プロモーション 等

URL：https://corporate.yamap.co.jp/