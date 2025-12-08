チケット不正転売対策に有効なバックグラウンド認証(R)の認証アルゴリズムを搭載した 『顔認証入場機能』 を電子チケットに実装。機材は一切必要なく、スマートフォンのみで顔認証から入場まで可能に！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、電子チケット機能に本人認証が行える顔認証機能を実装しました。

イベント当日に来場者本人と、来場者が事前に登録した顔写真とをAIが自動照合し、一致した場合にのみチケットの入場画面が表示される仕組みです。

これにより、イベント主催者様はiPad等を含む追加機材を導入することもなく、手軽に簡単に精度の高い本人確認をしながらの入場が実現できます。

■チケット不正転売対策に有効な顔認証入場を、手軽に簡単に導入可能に

チケプラはこれまでもAI顔認証による顔パス入場機能を提供しておりましたが、極めて低い負荷ではあるもののイベント現場にタブレットなどの認証端末が必要不可欠でした。今回実装した顔認証機能は、電子チケット機能内に搭載しているため、機材は一切必要としません。スマートフォン端末のみで顔認証が完結するため、イベント主催者様は来場者様の利便性を損ねることなく、チケット不正転売対策に有効な顔認証入場が手軽に簡単に実現できます。

＜顔認証入場の概要＞

・イベント当日、チケット入場画面にロックがかかる

・来場者様はロック画面が表示されている状態でスマートフォンを正面から見る

・事前に登録済みの顔写真と来場者様の顔を照合し本人確認を実施

・一致した場合のみロックが解除されチケット入場画面が表示され入場可能に

※不一致の場合はロックされたままのため、第三者の不正利用を防止

チケットの不正転売やなりすまし入場は、イベントの信頼性や来場者の満足度を損なう重大な課題です。「チケプラ」は電子チケットの提供をはじめ、公式リセール「チケプラトレード」の運営や、不正転売禁止を啓蒙する取り組み「バイバイ、転売」動画の配信など、創業以来一貫して不正転売対策に取り組んでおります。

今回提供を開始する顔認証機能は、「チケット購入者本人でしか入場ができない精度の高い不正転売対策」を手軽に簡単に現場に導入することができ、不正転売や譲渡の抑止力を一段と高める取り組みとなります。

チケットプラスは今後も不正転売防止に取り組むことでチケットの適正な流通を守り、ファンの方々が安心してライブを楽しめる環境づくりに取り組んでまいります。

＜不正転売禁止を啓蒙する取り組み「バイバイ、転売」について＞

Youtube URL ：https://youtu.be/mNq_kD64zUo?si=JvKOyIMckQ60Bf3d

特設ページ ：https://tixplus.jp/feature/resaleissue/

＜顔認証機能について＞

本件の顔認証機能については、株式会社AnchorZ（本社：東京都台東区、代表取締役 CEO：徳山 真旭）が提供する開発キット「バックグラウンド認証SDK（*1）」を採用しています。この「バックグラウンド認証:登録商標:」は、日本・アメリカ・中国をはじめ、多数の海外特許を取得した世界初（*2）の認証技術です。不正な第三者の利用を複数の要素による連続認証によって既存の認証技術では防げなかった「なりすまし」を防御する最新の認証アルゴリズムです。その新規性・進歩性・信頼性に関する論文は、生体認証の国際フォーラムとして世界で最も権威のあるIEEE（IJCB2023）でも採択されています（*3）。

*1「バックグラウンド認証(R)︎」SDK：ソフトウェア開発者が特定のプラットフォームやフレームワーク上でアプリケーションを容易に開発するためのツールセットです。私たちの最新の認証技術を提供する「バックグラウンド認証(R)︎」SDKは、機能の実装からテストまでの開発プロセスをスムーズにする一連のライブラリ・ツール・ドキュメント、そしてサンプルコードを提供します。

*2 日本・アメリカ・中国に於おいて本プログラムの特許取得済（日本：特許第6077191号、アメリカ：US10,452,823、中国：ZL201680038128.4）

*3 IEEE（IJCB2023）：https://ijcb2023.ieee-biometrics.org

■株式会社チケットプラスについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、50万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるチケットプラス独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail:press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。