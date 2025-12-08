〈毎月1日、誰かにキモチを贈りたくなる「◯◯の日」を公開！〉“記念日”にちなんだ「giftee(R)」オリジナルのスマホ用壁紙カレンダー「おくりものカレンダー」12月31日(水)は「ニューイヤーズ・イヴ」

　eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、eギフト販売WEB/アプリサービス「giftee(R)」にて、“記念日”にちなんだオリジナルのスマホ用壁紙カレンダー「おくりものカレンダー」2025年12月版を12月1日(月)より配布開始いたしました。


　2025年12月は、一年を締めくくる日であり、新しい年の幕開けを待つ日でもある12月31日(水)の「ニューイヤーズ・イヴ」をピックアップしました。2025年の締めくくりとして、「giftee(R)」で今年販売開始された人気ギフトの中から、スタッフが注目ギフトをピックアップしてご紹介いたします。なお、カレンダーと同デザインのカードデザインも毎月1日に提供いたしますので、あわせてお知らせいたします。


　「おくりものカレンダー」は、「◯◯の日」のように、その月のとある“記念日”を1つセレクトして紹介することで、従来のギフトイベントにくわえ新たなギフトシーンを提案する取り組みです。2025年1月より年間を通して毎月1日に無料配布しており、12月が「おくりものカレンダー」2025の最終回となります。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です



■ “今年1年の感謝を込めて「ありがとう」を伝えよう！12月31日は「ニューイヤーズ・イヴ」

カードデザインイメージ

おくりものカレンダーデザインイメージ


　2025年12月は、12月31日(水)の「ニューイヤーズ・イヴ(New Year's Eve)」をピックアップしました。「ニューイヤーズ・イヴ」は、日本では12月31日の「大晦日」にあたる日です。大掃除をしてお正月を迎える準備をしながら、今年の楽しかった思い出や新たな出会い、自身の成長や変化に思いを馳せる方も多いのではないでしょうか。


　2025年は皆さんにとって、どんな1年でしたでしょうか。今月の「おくりものカレンダー」では、2025年の総括として、「giftee(R)」で今年たくさんのキモチにそえて贈られた人気ギフトの中から、スタッフが注目ギフトをピックアップしてご紹介します。1年を締めくくる日であり、新しい年の幕開けを待つ日でもあるニューイヤーズ・イヴ。この1年の出来事を振り返りながら、頭に浮かんだ方々へ「ありがとう」を伝える1日にしてみませんか。


特集サイト：https://giftee.com/announcements/657




▼「ニューイヤーズ・イヴ」の由来について


　毎月の月末を「晦日」と呼ぶ中で、1年を締めくくる12月の晦日（12月31日）は特に重要であることから、「大」を付けて「大晦日」と呼ぶようになった。


　大晦日は1年間の出来事に感謝し、新しい年を清々しい気持ちで迎えるための大切な日として古くから受け継がれている。



【ピックアップギフト】2025年多くの方に贈られた人気ギフトアイテム

今回は「giftee(R)」で今年販売開始された人気ギフトの中から、スタッフが今年の傾向を象徴するギフトをピックアップしました。



スイーツ部門


スタッフコメント：スイーツの中では「いちご」が特に大人気。幅広い世代に愛される甘酸っぱいおいしさはもちろん、華やかな色や形が目を引いて思わず贈りたくなります。


「ぷにもちっ」「しっとり潤い」など、ひとひねり加えた新食感スイーツも注目です。




アップ・スウェル


こねこのしおちゃん


\2,915


(https://giftee.com/items/5400)






AOYAMA GIFT SALON (アオヤマギフトサロン)


苺を使った焼き菓子専門店 「苺のワルツ」 チョコタルトクッキー(8個)


\3,500


(https://giftee.com/items/5615)






ドリンク部門


スタッフコメント：ちょっとした差し入れに定番のコーヒー。中でも世界旅行気分で各国のコーヒーの飲み比べを楽しめるギフトが印象的でした。


ワンちゃん、猫ちゃんのかわいいイラスト入りの紅茶は、デスクに置いておいてもほっと心を和ませてくれます。




Ocean-teabag


陸のティーバッグ ネコだっこティー ダージリン 4包入り【ポスト投函】


\1,765


(https://giftee.com/items/6336)






INIC MARKET


6種の産地別コーヒーギフト


\3,796


(https://giftee.com/items/5970)





ビューティー部門


スタッフコメント：ギフトならではの、コンセプトやメッセージにこだわりのある入浴剤が人気。美容家電は特別なお祝いのギフトとして今後も人気が高まりそうです。



AOYAMA GIFT SALON (アオヤマギフトサロン)


KINUJO Hair Dryer(ヘアドライヤー) ホワイト/モカ


\35,000


(https://giftee.com/items/6004)






Chapon


頑張らない時間 2本セット/ 4本セット


\3,310～


(https://giftee.com/items/5780)






インテリア・雑貨部門


スタッフコメント：お祝いや応援のキモチに添えて贈りたいお花。お相手によっては花瓶を持っていない方もいらっしゃるので、「そのまま飾れる」ブーケが贈りやすく、人気を集めています。


思わずクスッと癒される、かわいいキャラクター小物もやっぱり大人気でした。




HUNET MALL


マンドラゴラが叫ぶ !? ひっこぬきマスコット


\3,500


(https://giftee.com/items/6053)






bloomeeギフト


そのまま飾れるブーケ ピンク/イエロー/ホワイト/レッド/カラフル


\3,980


(https://giftee.com/items/4840)






フード部門


スタッフコメント：ユーザーの皆様からかねてよりリクエストをいただいていた「牛たん」ギフトが追加され、人気急上昇！


他にもご飯と一緒にがっつり食べられるお肉やお魚が人気でした。小分けになっていて、好きな時に食べられるのが嬉しいですよね。



AOYAMA GIFT SALON (アオヤマギフトサロン)


宮城 「利久」 牛たんセレクト　4種食べ比べ（320g）


\5,700


(https://giftee.com/items/6247)






アップ・スウェル


築地わだつみ 海鮮丼の具 6種セット【冷凍】


\4,070


(https://giftee.com/items/5606)






お酒部門


スタッフコメント：お酒好きの方に贈る時は、「好みに合うかな？」と心配になることも多いですが、ランダムに届くギフトや、数種類を飲み比べできるギフトはその不安が少し解消されて、お酒を贈るハードルが下がります。



クランド


酒ガチャ 日本酒をランダムで1本お届け


\2,990


(https://giftee.com/items/5880)






AOYAMA GIFT SALON (アオヤマギフトサロン)


厳選クラフトビール IPA&ホワイトビール 飲み比べ(金シャチ・コエド・常陸野ネスト 330ml)6種6本


\4,200


(https://giftee.com/items/5927)






■ 誰かにキモチを贈りたくなる日を毎月紹介！

“記念日”にちなんだオリジナルカレンダー「おくりものカレンダー」




　おくりものカレンダーとは、「giftee(R)」からのおくりものとして、毎月1日に無料で配布するオリジナルのスマホ用壁紙カレンダーです。カレンダーは、「giftee(R)」が毎月1つセレクトしたその月のとある“記念日”にちなんだデザインを施しています。また、その記念日にちなんだおすすめのギフトアイテムをご紹介し、実際にその記念日にギフトを贈り合っていただけるよう、同じイラストをカードデザインにも追加いたします。



　本企画は、誕生日や記念日、クリスマス、バレンタインといった従来の定番ギフトイベントに加え、「◯◯の日」をきっかけとした新しいギフトシーンを提案することで、気軽にギフトを贈り合い、贈り手と受け取り手の新たなコミュニケーションが生まれてほしい。このカレンダーがキモチを届けたり、誰かを思い出したりするきっかけになってほしい、という思いから生まれました。


カレンダーのイラストは、その月の「◯◯の日」をテーマに、4人のイラストレーターが、3か月ごとにリレー方式で担当します。なお、メッセージカードも4人のイラストレーターがデザインし毎月公開されます。



▼10月～12月のイラストレーター


宮田 ナノ MIYATA NANO


イラストレーター、漫画家。1995年群馬県生まれ。書籍の装画・挿絵等を手がけるかたわら、漫画やエッセイの執筆も行う。著書に『ハラヘリ読書』（KADOKAWA）、『すてきな退屈日和』(オーバーラップ）、『もしもし、こちらは夜です』(大和書房)など。「giftee(R)」を利用して「ギフトを贈った」「ギフトをもらった」エピソードを募集する「第2回 GOOD STORY AWARD 2023」にて、グランプリ作品の動画化も担当した。(詳細はこちら：https://giftee.com/announcements/334 )


https://nanomiyata.com/



▼おくりものカレンダー取得方法


特集サイト( https://giftee.com/announcements/513 )にアクセスし、カレンダーの画像を長押し(スマートフォンの場合)や右クリック(PCの場合)して保存いただけます。また、カレンダーの画像をタップして、モチーフになった記念日やおすすめのギフトをご覧ください。



■ ギフトチケットの交換方法について

　eギフトを購入された方は、ご家族やご友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。



▼3つの交換方法




