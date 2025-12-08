支援が必要な子を持つ親御さまへ　親なきあとの不安を「見える化」して安心につなげてほしい

ネクストハピネス合同会社

ネクストハピネス合同会社（代表斉藤英志： https://next-happy.jp/）は、電子書籍『大人の知的障がい 発達障がい 引きこもりの子を持つ50代以上の親のための将来設計ノート』（BLA出版）を、2025年12月10日に出版します。

本書は、知的障がい・発達障がい・ひきこもりなど、支援の必要な大人の子を持つ、50代以上の親が抱える「将来への不安」を、書いて整理し“安心に変える”ためのノート型実践書です。

『大人の知的障がい 発達障がい 引きこもりの子を持つ50代以上の親のための将来設計ノート』表紙

内閣府の最新調査（2023）では、40～64歳の中高年のひきこもりが全国で146万人にのぼることが明らかになりました（内閣府「ひきこもり実態調査」）。

さらに、当事者が日常的に利用する障害者手帳・自立支援医療・障害年金といった主要な支援制度は、いずれも1～5年ごとの更新が必須であり、更新を一度でも忘れると医療費の急増・通院中断・福祉サービスの停止といった“突然の生活破綻”につながる重大リスクが存在します。（厚生労働省「障害者手帳」「自立支援医療」「障害年金」各制度ページ）

こうした「見えない危機」が進むなか、本書では、「将来設計ノート」の項目を埋めていけば、お子様に必要なお金、国などの支援、周囲のサポートなどが明らかにしています。 不安の正体は、どこから手をつけていいのかわからないこと。 何をするべきなのかがわかれば不安が安心に変わり、親自身が自分の人生を生きられるようになります。

相続や不動産のコンサルタントであり、障がい者グループホームを４棟運営する著者が、相続・不動産・障がい者支援の現場で経験した、当事者と家族が直面する課題を、実話に基づくエピソードとともに解説しています。

「将来設計ノート」の作成をわかりやすく、無理なく進められる構成になっており、「何から始めればよいかわからない」という親の悩みに寄り添い、今日からできる一歩を示す一冊です。

すぐに書き込めるノート型実践書

【本書の特徴】

◆ “将来不安”を整理できるノート型実践書

頭の中の不安（生活・お金・制度・居場所）を書き込み式で「見える化」。親自身の心の整理につながる構成。

◆ 中高年ひきこもり問題に対応した内容

“親の高齢化 × 子の孤立”の現実をふまえ、50代以上の親が直面するリスクとその解決策を提案。

◆ 家族・支援者と共有できる「生活・特性・支援履歴」の見える化

本人の特性理解、生活パターン、支援機関とのつながりを体系化し、“親なきあと”に引き継げる。

【執筆に至った経緯】

著者は、不動産・相続コンサルタントとして不動産業界に30年、そして障がい者グループホーム運営の現場で、数多くの家族と向き合い、話を伺うなかで、どの親も「愛」が本当に深く、愛情が深い分だけ、「心配」もまた尽きないということを目の当たりにしてきました。本書の 「将来設計ノート」を書くうちに、見えないものが見えてきて、親自身が不安から解放され、笑顔で安心して過ごしてほしい、という著者の熱い想いから、本書の執筆に至りました。

「親なきあと」とは別れの準備ではなく、親と子が今日を安心して生きるための準備。家族・支援者・地域が同じ未来を共有できるようにという想いが込められています。

【著者紹介】

斉藤英志（さいとう・ひでし）

著者:斉藤英志（さいとう・ひでし）

株式会社ネクストライフプランニング 代表取締役（不動産・相続コンサルティング）

ネクストハピネス合同会社 代表（障がい者グループホーム）

ファイナンシャルプランナー

宅地建物取引士

上級終活カウンセラー

相続資産コンサルタント

お金のソムリエ協会認定講師

兵庫県淡路島出身。約20年間不動産業界に携わり、業界の表も裏も知るなか、真にお客様の味方になる立場になりたいとの想いでコンサルタントとして独立。第三者の立場で、一般消費者が業者との情報・知識格差で不利益を被らないための不動産、相続のアドバイス・コンサルティングを展開。そんななか、空き家の活用方法調査中に、障がい者グループホームの存在と供給不足等の現状を知り、社会的意義と不動産の有効活用、障がい者サポートへの想いの元、運営事業者としてネクストハピネスを設立。「どんな立場の人も安心して暮らせる場所をつくりたい」「地域で安心して生活できる社会にしたい」という想いで、障がい者グループホームを運営中。

著書に、『「相続専門」のプロだけが知っている相続から家族と資産を守る61のポイント』(合同フォレスト)、『定年退職後に“毎月”20万円を得る！ “コツコツ”ワンルーム投資術』（ごま書房新社)、『自宅・投資用・相続 損しない不動産売却』『損しない実家相続のコツ』『はじめての障がい者グループホーム』『障がい者を持つ子の親が70歳までに準備するべき相続対策』（以上 BLA出版）がある。

【書籍情報】

書名：『大人の知的障がい 発達障がい 引きこもりの子を持つ50代以上の親のための将来設計ノート』

著者：斉藤英志（さいとう・ひでし）

定価：770円(税込)

発売日：2025年12月10日

出版社：BLA出版

販売先：https://amzn.asia/d/45KyWuG

【目次】

１章 「自分がいない明日」を想像する

静かな部屋に灯る、「愛と不安の灯り」

●【挿話】生きている今日を大切にする ほか

２章 わが子の「いま」を整理する

「できない」を責めず、「できる」を認める

●【挿話】親の新しい役割 ほか

３章 親の想いを未来に残す

「伝えたいこと」があるうちに、言葉にしておく

●【挿話】言葉を「支え」として残す ほか

４章 居場所と生活を考える

「家」だけが居場所ではない

●【挿話】「家を出ること」の意味 ほか

５章 お金と未来への備え

「愛情」と「数字」をつなぐ設計図

●【挿話】金額はただの数字ではない ほか

６章 地域のサポートを味方につける

「ひとりで抱えない」と決めた日

●【挿話】「頼ること」の温かさ ほか

７章 未来のシナリオを描く

「未来を描くこと」は、「いまを取り戻すこと」

●【挿話】親が笑顔を取り戻すことで始まる未来 ほか

８章 今日からできる小さな一歩

「子の安心」とともに、「自分の人生」を歩き出す

●【挿話】親も楽しんでいい ほか