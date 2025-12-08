ランド オブ トゥモロー 丸の内店と心斎橋パルコ店では、12月12日(金)よりイタリアのカンパニア地方を拠点とするレザーブランド、アルデンヌとの別注レザージャケットを数量限定で発売。

株式会社 トゥモローランド

ランド オブ トゥモロー 丸の内店と心斎橋パルコ店では、12月12日(金)よりイタリアのカンパニア地方を拠点とするレザーブランド、アルデンヌとの別注レザージャケットを数量限定で発売いたします。

Ardennes Exclusive for LAND OF TOMORROW

アルデンヌは長年レザーファクトリーで経験を積んだデザイナー、フィロメナ氏が2022年に立ち上げ、

80年代から90年代のメゾンのアーカイブをベースに、現代的なフィッティングやディテールを加えた

アイテムを展開しています。

今回の別注ではシングルブレストのテーラードを企画。ボディーに加え、贅沢にレザーの包みボタンを用いて、エレガントかつ存在感のあるジャケットになっております。

ぜひこの機会にお買い求めください。



〈発売日〉

12月12日(金)



〈展開店舗〉

ランド オブ トゥモロー 丸の内店

東京都千代田区丸の内２丁目６－１ ブリックスクエア 1F・2F

電話番号： 03-3217-2855



ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ北館 3F

電話番号： 06-6252-9797



〈販売価格〉

\242,000(税込)