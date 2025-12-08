ランド オブ トゥモロー 丸の内店と心斎橋パルコ店では、12月12日(金)よりイタリアのカンパニア地方を拠点とするレザーブランド、アルデンヌとの別注レザージャケットを数量限定で発売。
ランド オブ トゥモロー 丸の内店と心斎橋パルコ店では、12月12日(金)よりイタリアのカンパニア地方を拠点とするレザーブランド、アルデンヌとの別注レザージャケットを数量限定で発売いたします。
Ardennes Exclusive for LAND OF TOMORROW
アルデンヌは長年レザーファクトリーで経験を積んだデザイナー、フィロメナ氏が2022年に立ち上げ、
80年代から90年代のメゾンのアーカイブをベースに、現代的なフィッティングやディテールを加えた
アイテムを展開しています。
今回の別注ではシングルブレストのテーラードを企画。ボディーに加え、贅沢にレザーの包みボタンを用いて、エレガントかつ存在感のあるジャケットになっております。
ぜひこの機会にお買い求めください。
〈発売日〉
12月12日(金)
〈展開店舗〉
ランド オブ トゥモロー 丸の内店
東京都千代田区丸の内２丁目６－１ ブリックスクエア 1F・2F
電話番号： 03-3217-2855
ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ北館 3F
電話番号： 06-6252-9797
〈販売価格〉
\242,000(税込)