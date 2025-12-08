SMBCグループとの共同企画「Olive LOUNGE」の10号店目「Olive LOUNGE 新宿通」に「SHARE LOUNGE Olive LOUNGE新宿通」がオープン

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：中島 達、以下グループを総称して「SMBCグループ」）傘下の株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」）が、2025年12月8日（月）にオープンする「Olive LOUNGE（オリーブラウンジ） 新宿通」のB1F・2Fフロアに「SHARE LOUNGE Olive LOUNGE 新宿通」をオープンいたしました。

Olive LOUNGEは、SMBCグループの推進するOlive戦略を、CCCグループのノウハウを活用した空間価値に再定義した、SMBCグループとCCCとの共同企画です。2024年5月、渋谷に1店舗目をオープンしたOlive LOUNGEは、新しい銀行の形として幅広い層に支持され、東京都、大阪府、神奈川県と出店を進め、今回で10店舗目の出店となります。

「Olive LOUNGE 新宿通」では、これまでのOlive LOUNGEにはない新たな演出として、Oliveをより身近に感じる暮らしをモチーフとしたアートの展示や体感スペースを展開いたします。金融サービスを身近に感じられる場所を目指し、CCCは全体の空間プロデュースをいたしました。

銀行、スターバックス、SHARE LOUNGEが一体となった「Olive LOUNGE 新宿通」のB1Fと2Fフロアに展開する「SHARE LOUNGE Olive LOUNGE 新宿通」は、新宿を行きかう人々を眺めることができる窓際席や、個人ワークに適した1名席、複数人で利用できるソファ席など、多様な席を約140席設けています。Ｂ1Ｆは、地下鉄駅のコンコースから直結でアクセス可能であり、「SHARE LOUNGE」の出店要望が最も高かった新宿のスピード感あるライフスタイルに寄り添います。

今後も、三井住友銀行とともに「Olive LOUNGE」の展開を広げるほか、書店併設をはじめ、様々な業態とのコラボレーションにより「SHARE LOUNGE」のさらなる展開を進めてまいります。

■SHARE LOUNGE Olive LOUNGE 新宿通の特徴

1. 2フロアの選べる140席の居心地のよい空間

メインの2Fフロアは、イベント利用も可能なカフェ席を中心に、新宿を行き交う人々や街並みを眺めることができる窓際席、集中作業に適した個人ブースなど、約100席を展開しています。また、地下鉄駅のコンコースから直結でアクセス可能なB1Fフロアには、個人ワークや読書、勉強に適した1名用の個人席を中心にご用意。その日の気分や目的に合わせて、自由に居場所を選んでいただけます。

活気と多様性のある街・新宿のなかで、穏やかに心地よく過ごしていただけるよう、両フロアにフード・ドリンクカウンターをご用意しました。フロアを移動することなく、フリードリンク・フードをいつでもお楽しみいただけます。

集中作業のお供には、女性でも飲みやすい多彩なフレーバーのプロテインや、厳選された食材で作られたヴィーガンクッキーなど、健康志向の方にも嬉しいラインナップをご用意しています。長時間の作業でも快適に過ごせる、こだわりの品揃えを展開しています。

※ アルコールの提供は2Fフロアのみとなります。

また、B1F／2Fのすべての半個室スペースには、集中ワークに最適なウルトラワイドモニターを設置しています。さらに、貸出しアメニティとして、Bluetoothイヤホンや長時間作業を快適にするPCスタンドを揃え、どなたでも心地よく作業に集中できる環境をご提供します。

2.空間を彩るエネルギッシュなアート・ 蔦屋書店コンシェルジュによる約1400冊の選書

SHARE LOUNGE階段の踊り場には、CCCにて「アートがある生活提案」を行うCCCアートラボが選定するアーティストとして、Shinknownsukeの作品を展示しています。活力あふれる新宿の街に呼応するエネルギッシュなアートを通じて、お客さまの新たなアイデアやイマジネーションにつながるインスピレーションを提供いたします。

また、2Fフロアには、ビジネス・哲学・自然科学・文学・歴史などのリベラルアーツを中心に、話題のコミックまで揃えた約1,400冊の選書を展開。定期的に変わる雑誌コーナー（B1F）とあわせ、SHARE LOUNGEをご利用の方はどなたでも自由に手に取ってお楽しみいただけます。

3.Oliveをお持ちの方へうれしい特典

（1）Oliveで決済するとVポイント10％還元

「SHARE LOUNGE Olive LOUNGE新宿」でOliveフレキシブルペイ（クレジットモード/デビットモード）でスマホタッチ決済すると、決済額の10％相当のVポイントを還元いたします。

※ 詳細はホームページをご確認ください（https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/olivelounge/location/shinjukudori/）

（2）「Olive会員優先席（B1フロア）」と「Olive会員限定プレゼント」

SHARE LOUNGE B1Fフロアには、Oliveを提示いただくことで優先的にご利用いただける「Olive会員優先席」もご用意しています。この優先席は、1名用個人ブースを中心に幅広の机や座り心地のよいソファ席を備えており、特別感を味わうことができる空間です。

また、Olive をお持ちの方は、SHARE LOUNGE受付にて2種類からお選びいただけるプレゼントもご用意しています。

※ Olive会員優先席の利用にはSHARE LOUNGEへのチェックインが必要です。ご利用の際は、SHARE LOUNGE受付にてOliveをご提示ください。

■CCCグループとOlive LOUNGEについて

CCCグループとSMBCグループは、2022年10月に日本最大級の決済・ポイント経済圏の創出を目指した資本業務提携を行い、2024年4月に「青と黄色のＶポイント」の提供を開始いたしました。

CCCは、SMBCグループの推進するOlive戦略を、CCCグループのノウハウを活用した空間価値に再定義し、SMBCグループとの共同企画として「Olive LOUNGE」をプロデュースしています。

2024年5月にオープンした1店舗目となる「Olive LOUNGE 渋谷」以降、新しい銀行の形として幅広い層の方にご支持いただき、この度開業する「Olive LOUNGE 新宿通」が10号店となります。

■SHARE LOUNGE Olive LOUNGE新宿通 概要

・店舗名：SHARE LOUNGE Olive LOUNGE新宿通

・住所：東京都新宿区新宿3-14-5 B1/2F

「新宿駅」東口より徒歩5分／「新宿三丁目」B5出口すぐ

・営業時間：7:30~22:30 （2Fは8：00~）

・席数：139席

■料金表

【ご参考：アーティストプロフィール】

Shinknownsuke

東京在住のグラフィックデザイナー/アーティスト。2017年にLAで開催された個展を期に活動を本格化。これまでに東京を代表するセレクトショップや国内外のブランドへグラフィックを提供している。複数のユニットとしての顔ももつ、絵画の展示も定期的に開催するなど精力的に活動。