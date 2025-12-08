RePlayceが運営する通信制高校サポート校「HR高等学院」「Makuake Award 2025」の受賞プロジェクトに選出

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア探究サービスを運営する株式会社RePlayce(本社:東京都渋谷区 代表取締役CEO:山本将裕、以下RePlayce)は、運営する通信制高校サポート校「HR高等学院」の取り組みが、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」が実施する「Makuake Award 2025」において、受賞プロジェクトに選出されたことをお知らせいたします。2025年12月2日（火）に開催された授賞式にて表彰されました。

本プロジェクトは、「社会全体で次世代を育てる、新しい教育の仕組み」として、サポーターからの支持や社会的意義、教育業界におけるインパクトの大きさが評価され、全25件の「Makuake of the Year 2025」受賞プロジェクトの一つに選出されました。

「Makuake Award」について

「Makuake Award」は、直近約1年間で「Makuake」を実施したプロジェクトの中から、サポーターからの支持や応援購入総額の他、サポーターとのコミュニケーション、社会的意義や話題性、業界におけるインパクトの大きさ等、様々な観点から選定されるアワードです。本年は2025年12月2日(火)に招待制の授賞式が開催され、合計25件の「Makuake of the Year 2025」受賞プロジェクトが表彰されました。

受賞プロジェクトについて

HR高等学院は、2025年4月に開校した通信制高校サポート校です。「社会と最も近い学校」として、100名を超える社会人・大人との出会いや、日本を代表する大企業たちと連携しミッションに挑む企業連携PBL(Project Based Learning)、社会で活躍する力を身につける次世代教養など、多様なカリキュラムを提供しています。

本プロジェクトでは、「社会全体で次世代を育てる、新しい教育の仕組み」をコンセプトに、Makuakeを通じて創設資金の調達と次世代教育に対する共感の輪を広げることを目的として実施いたしました。その結果、従来の学校教育の枠を超えて企業や社会人が教育に参画する新しいモデルが評価され、多くのサポーターから応援をいただきました。

本取り組みをさらに発展させ、2026年には代々木に加えて渋谷、横浜、成城・仙川の計4拠点への拡大を予定しています。この度の受賞を励みに、より多くの生徒たちに探究的な学びの機会を提供し、「今の教育のあり方をアップデートする」というミッションの実現に向けて取り組んでまいります。

また、教育業界のリーディングカンパニーとの業務提携を通じて、アントレプレナーシップ教育やキャリア探究の全国展開を推進し、次世代人材育成のエコシステム構築を目指します。

通信制高校サポート校「HR高等学院」の特徴

株式会社RePlayce 代表取締役CEO 山本将裕 コメント

- 企業連携による実践的なキャリア教育日本を代表する大企業と連携し、リアルな社会課題に挑む企業連携PBLを実施。生徒たちは単なる知識習得ではなく、実社会とつながりながら「正解のない問い」に向き合い、課題解決力を育んでいます。- 100名を超える社会人との出会い起業家、企業経営者、各分野のプロフェッショナルなど、100名を超える社会人・大人との対話を通じて、多様なキャリアの可能性と生き方に触れることができる環境を提供しています。- 探究・越境・共創を軸にした学びRePlayceが提唱する「探究」「越境」「共創」をキーワードとした学びのスタイルを実践。VUCA時代に求められる、自ら「問い」を立てて新しい解を生み出せる人材の育成を目指しています。

この度は「Makuake Award 2025」という大変栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。

そして、ご支援くださったサポーターの皆さま、そしてこの挑戦に関わってくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。1,170万円、288名のご支援もいただけたことからこそ現在のHR高等学院が実現できました。そして、本プロジェクトは「社会全体で次世代を育てる教育」「自律した子どもたちが生まれる学びの環境」をつくりたいという想いから生まれました。今回の受賞を励みに、Makuakeでいただいた声を糧にしながら、より多くの中学生、高校生、保護者の皆さまに価値を届けられるよう、挑戦を加速させてまいります。

HR高等学院について

HR高等学院は、2025年4月に開校した通信制高校サポート校です。「社会と最も近い学校」として、多様な社会人・大人との出会いや、日本を代表する大企業たちと連携しミッションに挑む企業連携PBL（Project Based Learning）、社会で活躍する力を身につける次世代教養など、多様なカリキュラムが特徴です。高校卒業はもちろん、総合型選抜を活用した難関大含む大学進学サポート、海外71大学の学校推薦制度枠の保有など、多様な進路を目指せる点が強みです。厳しい選抜をくぐり抜けたキャリア探究コーチが、1人1人の進路実現に向け伴走します。

公式サイト：https://hr-highschool.com



株式会社RePlayce

中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」を株式会社NTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。はたらく部を2025年12月にリブランディングし、「TANQ BASE」として再始動。

本社 ：東京都渋谷区

代表取締役CEO：山本 将裕

事業内容 ：中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ミッション ：「今の教育のあり方をアップデートする」

公式サイト ：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」：http://tanqbase.com

※2025年12月より「はたらく部」はサービスリブランディングして「TANQ BASE」として再始動しました。