SNSキャンペーン参加により商品購入意欲が「高まった」4割以上、実際に「購入したことがある」7割以上

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、2025年10月、「SNSキャンペーンに関する意識調査（X編、Instagram編）」を、企業・ブランドのSNSキャンペーンへの参加経験がある600名を対象に行いました。その結果、「SNSキャンペーン参加により商品購入意欲が高まった」という方が40％以上、さらに商品への購入意欲が高まったという人のうち70％以上が「実際に商品を購入したことがある」ことなどがわかりました。調査結果の一部を本リリースにてご紹介いたします。

本調査の全結果のデータはこちらからダウンロード可能です。

●企業/ブランド公式アカウントのX（Twitter）キャンペーンに関する意識調査(https://www.comnico.jp/x_campaign2025?utm_source=wls&utm_medium=text&utm_campaign=ebook_mktg&utm_content=snscp-report)

●企業/ブランド公式アカウントのInstagramキャンペーンに関する意識調査

(https://www.comnico.jp/instagram_campaign2025?utm_source=wls&utm_medium=text&utm_campaign=ebook_mktg&utm_content=snscp-report)

本調査をより詳細に解説している記事も公開しています。ぜひご覧ください。

X（Twitter）＆Instagram ユーザー行動比較 企業ブランド公式アカウントの意識調査2025(https://www.comnico.jp/we-love-social/snscp-report)

X編

調査対象、有効回答：全国18～69歳の男女 600名

調査対象者：「X」を利用しており、かつ企業・ブランドのSNSキャンペーン参加経験がある人

調査手法：インターネットリサーチ

調査実施期間：2025年10月8日 ～ 2025年10月15日

Instagram編

調査対象、有効回答：全国18～69歳の男女 600名

調査対象者：「Instagram」を利用しており、かつ企業・ブランドのSNSキャンペーン参加経験がある人

調査手法：インターネットリサーチ

調査実施期間：2025年10月18日 ～ 2025年10月28日

新しいブランドを知るきっかけ、XとInstagramユーザー共に8割近くが「SNS投稿」と回答

Q．新しいブランドを知るきっかけとして当てはまるものをすべて教えてください。（複数回答可）

X編：

Instagram編：

普段から「X」を利用している方と「Instagram」を利用している方それぞれに「新しいブランドを知るきっかけ」を聞いたところ、いずれも2位以下と大きく差をつけるかたちで1位が「SNS投稿」でした。総務省の「令和7年版 情報通信白書(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd111120.html)」によると、「X」の国内利用率が50.3％、「Instagram」の国内利用率が60.9％といずれも半数以上であることから、現在は「SNS投稿」が新しいブランドを知る際に大きな影響力を持つと言えるかもしれません。

XとInstagramユーザー共に4割以上が「SNSキャンペーンに参加することで商品を買った／買いたくなった」と回答

X編：

Q．Xキャンペーンに参加することで、あなたの気持ちや行動にどんな変化がありましたか？（複数回答可）

Instagram編：

Q．Instagramキャンペーンに参加することで、あなたの気持ちや行動にどんな変化がありましたか？（複数回答可）

「X」「Instagram」それぞれにおいて「キャンペーン参加後の商品・サービスへの気持ち/行動の変化」を聞いたところ、「買った/買いたくなった」という方がいずれも40％以上で、「さらに好きになった」も足すと70％以上となりました。SNSキャンペーンを行うことが商品・サービスへの購入意欲や好意度向上に役立っている様子が伺えます。

キャンペーンで訴求された商品への関心度「高」の人は7割以上が「購入したことがある」と回答

Q．キャンペーンで訴求されている商品・サービスを【買った/買いたくなった】【さらに好きになった】と答えた方に質問です。実際に商品を購入しましたか？（1つのみ回答可）

X編：

Instagram編：

前述の質問で、SNSキャンペーンで訴求されている商品・サービスへの意識について「買った/買いたくなった」「さらに好きになった」と回答した方に、「実際に購入したことがあるか否か」を聞いたところ、「X」「Instagtam」いずれも「購入したことがある」という方が70％以上でした。SNSキャンペーンが実際の購入に寄与しているケースも多くあることが伺えます。

キャンペーンで訴求された商品を「購入したことがある」人が最も買っているのは「食品」

Q．【購入したことがある】と答えた方に質問です。購入したことがあるのはどのような商品・サービスですか？（複数回答可）

X編：

Instagram編：

前述の質問で「購入したことがある」と回答した方に、何を買ったことがあるかを聞いたところ、「X」「Instagram」いずれも1位「食品・飲料」、2位「美容・コスメ」で、3位は「X」が「日用品」、「Instagram」は「ファッション」でした。日頃の生活での利用・消費機会が多い商品を訴求するSNSキャンペーンが、より商品購入に繋がっていることが伺えます。

コムニコは、日本のSNS黎明期の2008年の設立以降、累計2,600件以上のSNSアカウントの運用支援やSNSキャンペーン実施の支援などを行っています。コムニコが開発・提供するSNSキャンペーンツール「ATELU」(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)では、2018年の提供開始以降、17,000件以上のSNSキャンペーンを契約社様に実施いただいています。この度コムニコが公開したレポート「企業/ブランド公式アカウントのX（Twitter）キャンペーンに関する意識調査 2025年」(https://www.comnico.jp/x_campaign2025?utm_source=wls&utm_medium=text&utm_campaign=ebook_mktg&utm_content=snscp-report)と「企業/ブランド公式アカウントのInstagrtamキャンペーンに関する意識調査 2025年」(https://www.comnico.jp/instagram_campaign2025?utm_source=wls&utm_medium=text&utm_campaign=ebook_mktg&utm_content=snscp-report)では、本リリースで紹介している設問以外にも「SNSキャンペーンに参加する動機」や「参加してみたいSNSキャンペーンの手法」などの情報を公開しています。企業のSNS担当者やマーケティング担当者の方に役立つ内容ですので、ぜひご覧ください。コムニコでは今後も、企業や団体のSNSマーケティングをご支援できる情報の発信を行ってまいります。

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に2,600件以上（2013年4月から2024年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)、Instagramチャットボットツール(https://www.comnico.jp/products/autou/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

※本リリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。