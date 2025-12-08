売れるネット広告社グループ、ヘルスケア×クリニック領域の月次広告費が過去最高更新　～初月比約2.5倍、運用設計とクリエイティブモジュール化でスケールを加速～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるネット広告社株式会社は、広告運用するヘルスケア×クリニック領域の一部カテゴリにおいて、2025年11月の月次広告費が過去最高となったことをお知らせします。

初月は約80万円、11月は約200万円で、初月比 約2.5倍に到達しました。

【成果の背景：設計→検証→横展開の運用プロセス】

・配信設計の見直し：予約導線・計測設計（LP／来院計測）と媒体別の役割を再設計。

・クリエイティブのモジュール化：フック／証拠／オファー／CTAをブロック化し、差分を継続供給。

・週次検証サイクル：面・訴求・表現をABテストで更新し、学習の連続性を維持。

・ガバナンス：医療広告ガイドライン・薬機法・景表法に準拠した表現辞書と人手承認（HITL）を運用。

【推移（概算）】

・初月：約80万円

・11月（過去最高）：約200万円

※金額は概算（四捨五入）。表示は10万円単位。

【勝ちパターンの横展開方針（再現性の強化）】

・本件で得た勝ち要素（例：症状・悩み別フック、エリア×来院導線、料金表示の見せ方、相談ハードルを下げる表現）をテンプレート化し、ヘルスケア×クリニック領域内の他カテゴリにも適用可能性を検証します。

※本記載は当社の運用手法の転用方針であり、個別案件の開始・契約を公表するものではありません。

なお、本件は2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

【今後の展望】

当社は、常時配信×週次検証による標準運用モデルを基盤に、媒体横断（TikTok／Meta／YouTube／検索／ディスプレイ）での配分最適化を継続し、スケールと収益性の両立を目指します。

以 上

