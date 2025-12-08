「カモノハシのイコちゃん」×「ぴよりん」なかよしスイーツマスコットセットを発売！

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社が発行するICカード「ICOCA」の公式マスコットキャラクターである「カモノハシのイコちゃん」と、ジェイアール東海フードサービス株式会社が販売する名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」のコラボレーション商品を、2024年9月に第一弾、10月に第二弾を発売し皆さまには大変ご好評いただき、誠にありがとうございます。

今回待望の第三弾として、ケーキトレーにのったイコちゃんとぴよりんが仲良く手と羽を繋いだ愛らしい姿を表現した「マスコットセット」を発売します。

JR西日本・JR東海での旅のお供に、ぜひこの特別なマスコットセットをお楽しみください。

- 商品詳細・画像等カモノハシのイコちゃん×ぴよりん なかよしスイーツマスコットセット販売価格：２,９７０円（税込）

ぴよりんに合わせて、イコちゃんもケーキトレーに乗ってスイーツ風に変身！

手と羽はマグネットでピタッとつながるから、ふたりはずっと仲良し。

セットで並べても、単品でもかわいさ満点です。

サイズ：（カモノハシのイコちゃん）幅約13.5cm、奥行約13.5cm、高さ約11.5cm

（ぴよりん）幅約11.5cm、奥行約8cm、高さ約10cm

主素材：ポリエステル

- 発売日2025年12月16日（火） ※発売開始時間は販売箇所により異なります。- 販売箇所オンラインショップ 2025年12月16日（火）12時以降・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」（https://www.trainbox.jp）・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）・トレインボックス WESTERモール店 (https://wester-mall.westjr.co.jp/）・JR東海MARKET「BLUE LINES EX」（https://market.jr-central.co.jp/shop/c/cocotetsu/）実店舗 ※店舗により開店時間が異なります。・アピタ・ピアゴのぴよりんグッズポップアップストア68店舗・関西地区の駅ナカ11店舗※取扱店舗の詳細は別紙参照- キャラクター等の紹介

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。