【ルイ・ヴィトン】アナ・デ・アルマス、紅海国際映画祭のオープニングセレモニーにルイ・ヴィトンを着用

アナ・デ・アルマスが、サウジアラビアにて開催された紅海国際映画祭のオープニングセレモニーにルイ・ヴィトンのカスタムメイドドレスを着用し登場しました。

アナ・デ・アルマスは、シルバーの花火刺繍が施されたブラックのシルククレープ バイアス仕立てのマーメイドドレスを纏いました。

またアナ・デ・アルマスは、メゾンのファインジュエリー・コレクションより、イヤリング「ダンテル」と、「LV ダイヤモンド」より1.20カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドがあしらわれたリングとペンダント2点、さらにリング「イディール ブロッサム」も着用しました。

イヤリング「ダンテル」

ペンダント「LV ダイヤモンド」

ペンダント「LV ダイヤモンド」リング「LV ダイヤモンド」リング「イディール ブロッサム」

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

