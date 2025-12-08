「Fund Monitor(R)」を全面リニューアルし、新たに「投信評価データサービス Fund Monitor(R)」として提供開始

株式会社NTTデータ・エービック

株式会社NTTデータ・エービック（本社：東京都港区、代表取締役社長：大谷 温仁）は、創業当初より投信評価会社として認定を受け、25年以上にわたり投信評価データベースサービス「Fund Monitor(R)」を提供してきました。

このたび、同サービスを全面的に刷新し、クラウド基盤（AWS）および Microsoft Power BI を活用した新たな「投信評価データサービス Fund Monitor(R)」の提供を開始しました。

本リニューアルにより、当社が長年蓄積してきた国内公募投信データを活かした高度な評価・分析を、これまで以上に柔軟かつ高速に行えるようになりました。

＜リニューアルのポイント＞

1.分析環境の刷新（Fund Monitor BI）

クラウド基盤への移行と Power BI Desktopの採用により、投信評価データの迅速な利用と、見やすく柔軟な分析が可能になりました。

2. 新たにサービスを拡充（Fund Monitor RP / Fund Monitor DF）

以下の2つのサービスを追加し、資料作成や社内システム連携など、より幅広い業務を支援します。

・Fund Monitor RP

投信の評価レポートをより見やすい構成に整え、資料として活用しやすく提供します。

・Fund Monitor DF

長年蓄積してきた国内公募投信データを、柔軟に利用できる CSV 形式で提供します。

※ 詳細は、投信評価データサービス「Fund Monitor(R)」(https://www.nttdata.abic.co.jp/service/ivd/fundmonitor/)をご覧ください。

「Fund Monitor(R)」が実現する価値

Fund Monitor は、投信評価データを業務に最適な形式で提供し、銘柄選定・資料作成・顧客対応・分析業務の効率化を支援します。

市況変動時の情報把握や比較分析もスムーズになり、金融機関における 判断力と説明力の向上に貢献します。

※ 詳しい活用シーンは、 投信評価データサービス「Fund Monitor(R)」(https://www.nttdata.abic.co.jp/service/ivd/fundmonitor/)をご覧ください。

サービス提供とお申し込み

本サービスはすでに提供を開始しており、お申し込み・お問い合わせを受け付けております。

また、既に当社の主要サービスをご利用の金融機関には、「Fund Monitor BI」「Fund Monitor RP」を優待条件にてご提供しています。

サービスの詳細や料金体系については、Fund Monitor のサービス案内ページをご覧いただくか、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

・投信評価データサービス「Fund Monitor(R)」

https://www.nttdata.abic.co.jp/service/ivd/fundmonitor/

・お問い合わせフォーム

https://www.nttdata.abic.co.jp/contact/inquiry.html

株式会社NTTデータ・エービック

https://www.nttdata.abic.co.jp/



事業内容：

・金融商品の評価・分析および情報配信サービス

・金融機関向けパッケージシステムの開発・販売

・金融マーケティングシステムのコンサルティング



資本金：3億2,312万円（2025年3月期）

代表者：大谷 温仁

創 業：1982年7月

住 所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 6階