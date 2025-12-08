スキンケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」トータルケアライン

株式会社セキド

株式会社セキド（本社・東京都新宿区、代表取締役・関戸正実、証券コード：9878）は、新スキンケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」を2025年12月12日（金）より直営店にて販売開始いたします。発売後は順次、全国のバラエティストア、ドラッグストアでの展開を予定しています。

hada to kokoro（肌と心）について

「hada to kokoro（肌と心）」 は、これまで韓国コスメのセレクトショップ 「&choa!（アンド・チョア）」と、「MEDIHEAL（メディヒール）」を始めとした人気韓国コスメブランドの販売代理店を行ってきたセキドが、20～30代の働く女性に向けたオリジナルスキンケアブランドです。

弊社が多くの韓国コスメの販売の中で見つめてきた、ターゲット女性が求めるスキンケアへのニーズ。そのニーズをMade in Japanの信頼と品質感を持った、日本人の肌に合うスキンケア商品としてカタチにしました

ブランドコンセプトは、「きれいの好循環ー肌の調子が上がると心も上がる。心が上がると肌はもっときれいになる。」毎日を忙しく過ごすターゲットの女性が、スキンケアの時間で気持ちまで満たされるように、処方・機能性だけでなく、テクスチャーや香りにも徹底してこだわり、肌に触れるたび心まで満たされる心地よさ・楽しさを追求しました。使うたびに“また明日も使いたくなるスキンケア体験を実現しました。

商品ラインナップ

■オールインワンクリーム化粧水 2,970円（税込）/90ml

『えっ、クリームなのに水？』新触感で高保湿。

洗顔後これ1本で化粧水＋乳液＋美容液＋クリームの4役*1のオールインワンクリーム化粧水。独自の非水乳化法で水をほとんど使わずオイルを微細化し、今までにないテクスチャーと使用を実現。角質層*2まで深くうるおいを届けます。

■香るジャムボディスクラブ 4,290円（税込）/150g

やさしいミルクシュガースクラブで角質をオフしながらうるおいを与え、明るくなめらかな肌へ導くボディ用スクラブ。粒子の細かいシュガーが肌あたりやさしく角質ケアし、ガラクトミセス培養液*3とセイヨウナシ果汁発酵液*3が透明感と保湿をサポート。

洗うほどにつるんと柔らかく、香りに包まれて“ボディケアが楽しくなる”仕上がりです。

■とろける生感ボディクリーム 4,290円（税込）/130g

スフレのようにとろけてベタつかず、しっとり長時間保湿する“生感”ボディクリーム。ふわっと軽いテクスチャーが全身に心地よく広がり、ガラクトミセス培養液*3×マカデミア種子油*3が乾燥によるざらつき・ハリ不足*4をケアして、なめらかでツヤのある肌へ。

*1 化粧水・乳液・美容液・クリームとしての役割を兼ねること*2 肌の最表面のこと*3 保湿成分*4 乾燥による

■hada to kokoro公式サイト：https://hadatokokoro.jp/

■Instagram公式アカウント：hadatokokoro_official

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セキド

TEL：03-6300-6578

Email：hadatokokoro@sekido.com