新年早々食い倒れ！？肉＆スイーツの“最強のごちそう”が揃うグルメビュッフェ開催！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

お正月グルメイベント

『新春グルメビュッフェ GOURNERGY～グルナジー～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/event/gournergy/

ホテルニューオータニ大阪では、2026年1月1日（元日）・2日（金）の2日間にわたり、ホテルレストランの名物料理や絶品肉グルメをはじめとする和・洋・中・スイーツの厳選メニューはもちろん、おせちやお雑煮といったお正月ならではのグルメも一挙に登場する『新春グルメビュッフェ GOURNERGY～グルナジー～』を開催します。

新年の訪れを贅沢ビュッフェでお祝い！家族揃って“美味しい”を満喫

久しぶりに家族で集まる「お正月」だからこそ、料理などの家事から解放されて贅沢に美味しい料理を愉しみたい。そんな思いにお応えして、ホテルニューオータニ大阪では、お正月期間限定で豪華絢爛なグルメビュッフェを開催します。『新春グルメビュッフェ GOURNERGY～グルナジー～』とは、「Gourmet（グルメ）」と「Synergy（シナジー：相乗効果）」を掛け合わせたホテルニューオータニ大阪オリジナルのグルメの祭典。ホテル伝統の名物料理や、近畿地方の地元食材を使用した絶品グルメの数々、新春ならではの和芸パフォーマンスなど多様な「愉しい相乗効果」が生む豪華絢爛なグルメビュッフェです。

グルナジーの魅力１. 各レストランから自慢の名物料理が登場！

「けやき」国産牛の鉄板焼「大観苑」北京ダック

『新春グルメビュッフェ GOURNERGY～グルナジー～』では、ホテルニューオータニ大阪が誇るレストランの名店から名物料理が続々ラインアップ。フランス料理「SAKURA」からは「フォアグラソテー」（ディナーのみ）、鉄板焼「けやき」からは「国産牛の鉄板焼き」、オールデイダイニング「SATSUKI」からは絶品スパゲッティ、中国料理「大観苑」からは「北京ダック」、「四川麻婆豆腐」といった垂涎必死のグルメが登場します。

グルナジーの魅力２. 肉好き必見の肉グルメも続々ラインナップ

ホテル伝統のローストビーフ黒毛和牛のしゃぶしゃぶ

“ごちそう”と聞いて誰もが思い浮かべるのが、「お肉」。『新春グルメビュッフェ GOURNERGY～グルナジー～』では、厳選したお肉をさまざまなスタイルでお愉しみいただけます。ディナータイムには、熊本県が生産するプレミアムブランドの黒毛和牛「和王」とUSプライムビーフのステーキの「鉄板焼食べ比べ」を開催！ほかにも「牛頬肉とブリスケのビーフシチュー食べ比べ」、「黒毛和牛のボロネーゼ」、「黒毛和牛のしゃぶしゃぶ」も登場します。もちろん、ホテルニューオータニの誇る「伝統の国産牛ローストビーフ」も心ゆくまでお愉しみいただけます。また、スジ肉など牛の5種の部位、5種の香味野菜、3種のスパイスをじっくりと煮込んだ伝統の「コンソメスープ」（ディナータイム限定）はまさに絶品です。

グルナジーの魅力３. お肉だけじゃない！お正月ならではの日本料理も食べ放題！

寿司お雑煮

日本料理からは「寿司盛り合わせ」はもちろん、旬を迎える「河豚の唐揚げ」もラインアップ。さらには白味噌仕立ての「京雑煮」、すまし仕立ての「江戸雑煮」、あご出汁仕立ての「博多雑煮」の「お雑煮3種食べ比べ」もお愉しみいただけます。どこから手をつけるか迷ってしまうほどの豪華ラインアップに、ご家族の笑顔が絶えないこと間違いなし！“食のニューオータニ”が誇る最強のグルメビュッフェをご堪能ください。

グルナジーの魅力４. ホテルニューオータニが誇る至高のスイーツの数々

新スーパーあまおうショートケーキスーパーメロンショートケーキ

いまや高級スイーツの代名詞ともいえる“スーパーシリーズ”は、季節ごとの新作が発売されるたびに人気を博しています。今回の『新春グルメビュッフェ GOURNERGY～グルナジー～』では、“スーパーシリーズ”の第1弾のショートケーキでもある、1ピース\1,500を超える「新スーパーあまおうショートケーキ」を筆頭に、「あまおうナポレオンパイ」、「あまおうタルト」といった“いちごの王様”あまおうを贅沢に使用したスイーツも登場。 “最強グルメビュッフェ”ならではの贅を尽くしたプレミアムスイーツが集うスイーツコーナーも必食です。さらに、糖度14度以上のみずみずしいマスクメロンだけを使用した「スーパーメロンショートケーキ」もビュッフェサイズで登場。すべての素材にこだわり、ふんわりと軽い仕上がりの中に、豊かな風味を凝縮させた極上のショートケーキをお愉しみください。

家族みんなで豪華ビュッフェを愉しもう！お得なグループ割も！

日常の喧騒から解放されてご家族全員でゆっくり寛いでいただきたい、そんな想いから生まれたのが、ホテルニューオータニ大阪のお正月イベント。せっかくのお正月だからこそ、ご家族みんなで贅沢ごちそう三昧はいかがでしょうか。ご家族で美味しく愉しい時間をお過ごしいただくため、大人・シニア（65歳以上）の4名さまのご予約で、ランチ・ディナーともに最大 \8,000お得になるグループ割を販売。さらに、 1グループにつき小学生以下のお子さま1名さまを無料招待いたします。

ホテルで日本のお正月を満喫！期間中はバラエティ豊かなイベントを開催！

お正月のホテルニューオータニ大阪では、 お食事の前後にお愉しみいただけるイベントが盛りだくさん。「桂南光・桂米團治 新春落語会」や「吉本爆笑オンステージ」、大人気キャラクターショー、臨場感あふれる「丁半劇場」を筆頭に、射的など昔ながらの「縁日」、寿獅子舞や餅つきなど、お正月ならではのイベントを開催いたします。 お食事の前後にぜひお立ち寄りください。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

お正月グルメイベント

『新春グルメビュッフェ GOURNERGY～グルナジー～』

https://www.newotani.co.jp/osaka/event/gournergy/(https://www.newotani.co.jp/osaka/event/gournergy/)

[期間] 2026年1月1日（元日）・2日（金）

[時間] ランチ 11：30～14：30（100分制）

ディナー 17：00～／19：30～（100分制：ディナーは2部制）

[料金] <ランチ>

大人 \18,000／シニア（65歳以上） \17,000

小学生（7～12歳） \8,000／幼児（4～6歳） \4,000

<ディナー>

大人 \23,000／シニア（65歳以上） \22,000

小学生（7～12歳） \8,000／幼児（4～6歳） \4,000

＜グループ割（大人・シニア4名さまのご利用）＞

ランチ \64,000（1名さま \16,000）

ディナー \84,000（1名さま \21,000）

※グループ割は、大人・シニア4名さまにつき、小学生または幼児が1名さま無料

※料金には、ビュッフェ、税金・サービス料が含まれます。

※ランチとディナーはメニュー内容が一部異なります。詳しくはウェブサイトをご確認ください。

[ご予約・お問合せ]

Tel: 0570-00-2345（イベント係直通： 受付時間10:00～18:00）

[場所]

ホテルニューオータニ大阪（大阪市中央区城見1-4-1） 宴会場 鳳凰の間（2F）

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。