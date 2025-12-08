関西の電気トラブルに即日対応「設備人（SETSUBIT）」が電気工事サービスを本格始動！

合同会社スターライト

合同会社スターライトは、電気と水まわりの修理サービス「設備人（SETSUBIT）https://star-light15.net/(https://star-light15.net/) 」を運営しており、このたび関西エリア（大阪府・京都府・兵庫県）を中心に、ブレーカー・コンセント・照明・アンテナ工事・給湯器交換などの電気工事サービスを本格開始いたしました。

「最短10分での駆けつけ」「24時間365日対応」「必ず事前見積り」を強みとし、急な電気トラブルの際も、地域のお客様に安心してご依頼いただける体制を整えています。

設備人（SETSUBIT）の3つの強み

（１）電気トラブルに「最短10分」で駆けつけるスピード対応

設備人（SETSUBIT）は、関西エリアをカバーするサービス拠点から、最寄りのスタッフが最短10分で駆けつけできる体制を整えています。



夜間・早朝・土日祝も含めて24時間365日対応しており、「急にブレーカーが落ちて真っ暗」「深夜にコンセントから火花が出た」といった時間を選ばない電気トラブルにも、お電話一本で相談から訪問までスムーズに対応します。

（２）必ず事前見積り・見積り無料・キャンセル料なしの明朗会計

電気工事は専門性が高く、料金の妥当性が分かりにくい分野です。設備人では、作業前に必ず現場を確認し、作業費・部品代・処分費を含めたお見積りを事前に提示します。

・見積り費用：無料

・出張費・早朝／深夜料金：不要

・お見積り後のキャンセル料：不要

金額にご納得いただけない場合は、その場でキャンセル可能なため、「まずは費用感だけ知りたい」という方でも安心してご相談いただけます。

（３）経験豊富なスタッフが対応し、電気と水まわりをワンストップでカバー

設備人では、経験豊富なスタッフが電気工事・電気トラブルの対応を担当し、法令に準拠した安全な施工を行います。



さらに、水まわり（トイレ・キッチン・お風呂・洗面所のつまり・水漏れなど）にも対応しているため、住まいの「電気」と「水」のトラブルを一社でワンストップ対応できるのが大きな強みです。

技術面だけでなく、接客マナーや安全対策に関する社内研修も継続的に行い、「住まいのかかりつけ」として安心してお任せいただける体制を整えています。

電気の不安を『まず相談できる存在』へ

これら３つの強みを軸に、設備人（https://star-light15.net/(https://star-light15.net/) ）は「電気が止まってしまった」「このまま使い続けても大丈夫か不安」といった、日常の小さなお困りごとから緊急性の高いトラブルまで、幅広いご相談にお応えしてまいります。

「こんな症状でも相談していいのか分からない」という場合でも、お電話やWEBフォームからお気軽にお問い合わせください。状況を丁寧にヒアリングしたうえで、訪問が必要かどうか、費用が発生しそうかといったポイントも分かりやすくご案内いたします。

今後も、関西エリアのご家庭・店舗・オフィスにとって、身近で頼れる「住まいのかかりつけ」としてあり続けられるよう、技術とサービスの両面から一層の向上に努めてまいります。

設備人 概要

- 会社名：合同会社スターライト- 屋号：設備人（SETSUBIT）- 本社所在地：大阪府豊中市東豊中町六丁目3番10号- 事業内容：電気工事事業・水道施設工事業 ほか- 代表：赤嶺 美奈- 電話番号：0120-219-695- コーポレートサイト／サービスサイト：https://star-light15.net/(https://star-light15.net/)