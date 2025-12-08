雪降るクリスマスマーケット「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025」12/12(金)からスタート。　　　　　　　　　　　　　　　特設ファイヤーピットで焼きマシュマロ体験も

株式会社さいたまアリーナ

たまアリ△タウンクリスマスマーケット実行委員会（株式会社さいたまアリーナ / LAF Entertainment株式会社）は、「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025」を12月12日（金）～25日（木）の14日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催いたします。

今回のテーマ「WHITE SNOW CHRISTMAS(ホワイトスノークリスマス)」にあわせて、会場では雪が舞う演出を実施するほか、特設ファイヤーピットで焼きマシュマロが楽しめるエリアが初登場します。

イルミネーションが輝く木々の中、「雪」をイメージした装飾がロマンチックなクリスマスマーケット。マーケットに欠かせないグルメも、ホワイトスノーをイメージしたメニューをラインナップ。

また、12月12日（金）～14日（日）の3日間は、「DOMOTO”愛のかたまりX’mas Session”」も開催し、クリスマスムードを盛り上げます。

1日5回、けやきひろばに雪が舞う「WHITE SNOW CHRISTMAS」

クリスマスマーケットの会場となるけやきひろばでは、16時以降1時間ごとに約10分間の雪が降る演出を実施します。

キラキラと輝くイルミネーションに雪が降り注ぐ様子はまさに「WHITE SNOW CHRISTMAS」ロマンチックなホワイトクリスマス気分を体験いただけます。

初登場となる特設ファイヤーピットでは、マシュマロを焼くひとときそのものを楽しめる体験をご用意。外は香ばしく中はとろけるマシュマロを味わいながら、冬ならではの温もりを感じてください。

■チケット販売サイト「アソビュー」から、焼きマシュマロ体験付きのお得な飲食チケット販売中。

https://www.asoview.com/channel/ticket/rI0WvtZgfS/ticket0000046338/

DOMOTO “愛のかたまりX’masSession”に たまアリタウンクリスマスマーケット2025が参加決定！

DOMOTO 1st Digital Single 「愛のかたまり」リリースを記念し、今冬を彩るDOMOTO”愛のかたまりX’mas Session”を開催。

「たまアリタウンクリスマスマーケット」では202５年12月12日21:00から12月１４日(日)までDOMOTOの新曲「愛のかたまり」をBGMでお楽しみいただけます。

ぜひ、”愛”を添えた音の装飾と共に、光り輝く素敵な空間でメモリアルな体験をお楽しみください。

■イベント概要

企画名：DOMOTO “愛のかたまりX’mas Session”

開催期間：2025年12月12日（金）～2025年12月14日（日）

開催時間：12:00～21:00 ※12日（金）のみ16:00～

■「愛のかたまりX’mas Session」特設サイトDOMOTO｜ELOV-Label Release Site(https://domoto-el.com/)

■たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025～WHITE SNOW CHRISTMAS～の概要

（１）開催期間 2025年12月12日（金）～25 日（木）

12：00～21：00 （初日のみ16：00～、最終日のみ20:00まで）

※セレクトマーケットのみ先行開催

11月30日（日）～12月11日（木）16：00～21：00

（２）開催場所 さいたま新都心たまアリ△タウン けやきひろば

（３）アクセス JR京浜東北・高崎・宇都宮線「さいたま新都心」駅下車 徒歩3分

JR埼京線「北与野」駅下車 徒歩7分

（４）入場料 無料（飲食代・商品代別途）

（５）内 容 ・フード・ドリンク販売

・ヨーロッパ雑貨・クリスマス雑貨の販売

・クリスマスワークショップの開催

（６）来場予定数 150,000人（14日間）

（７）Webサイト https://tamaari-xmas.com/

（８）主 催 さいたまアリ△タウンクリスマスマーケット実行委員会

株式会社さいたまアリーナ / LAF Entertainment）

（9）後 援 さいたま市／さいたま観光国際協会／さいたま新都心まちづくり推進協議会

（10）制作協力 SHIFT

（11）お問い合せ https://tamaari-xmas.com/(https://tamaari-xmas.com/)