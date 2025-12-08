雪降るクリスマスマーケット「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025」12/12(金)からスタート。　　　　　　　　　　　　　　　特設ファイヤーピットで焼きマシュマロ体験も

写真拡大 (全3枚)

株式会社さいたまアリーナ

たまアリ△タウンクリスマスマーケット実行委員会（株式会社さいたまアリーナ / LAF Entertainment株式会社）は、「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025」を12月12日（金）～25日（木）の14日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催いたします。


今回のテーマ「WHITE SNOW CHRISTMAS(ホワイトスノークリスマス)」にあわせて、会場では雪が舞う演出を実施するほか、特設ファイヤーピットで焼きマシュマロが楽しめるエリアが初登場します。








イルミネーションが輝く木々の中、「雪」をイメージした装飾がロマンチックなクリスマスマーケット。マーケットに欠かせないグルメも、ホワイトスノーをイメージしたメニューをラインナップ。


　また、12月12日（金）～14日（日）の3日間は、「DOMOTO”愛のかたまりX’mas Session”」も開催し、クリスマスムードを盛り上げます。


1日5回、けやきひろばに雪が舞う「WHITE SNOW CHRISTMAS」


クリスマスマーケットの会場となるけやきひろばでは、16時以降1時間ごとに約10分間の雪が降る演出を実施します。


キラキラと輝くイルミネーションに雪が降り注ぐ様子はまさに「WHITE SNOW CHRISTMAS」ロマンチックなホワイトクリスマス気分を体験いただけます。


初登場となる特設ファイヤーピットでは、マシュマロを焼くひとときそのものを楽しめる体験をご用意。外は香ばしく中はとろけるマシュマロを味わいながら、冬ならではの温もりを感じてください。



■チケット販売サイト「アソビュー」から、焼きマシュマロ体験付きのお得な飲食チケット販売中。


https://www.asoview.com/channel/ticket/rI0WvtZgfS/ticket0000046338/



DOMOTO “愛のかたまりX’masSession”に　　たまアリタウンクリスマスマーケット2025が参加決定！

DOMOTO 1st Digital Single 「愛のかたまり」リリースを記念し、今冬を彩るDOMOTO”愛のかたまりX’mas Session”を開催。


「たまアリタウンクリスマスマーケット」では202５年12月12日21:00から12月１４日(日)までDOMOTOの新曲「愛のかたまり」をBGMでお楽しみいただけます。


ぜひ、”愛”を添えた音の装飾と共に、光り輝く素敵な空間でメモリアルな体験をお楽しみください。






■イベント概要


企画名：DOMOTO “愛のかたまりX’mas Session”


開催期間：2025年12月12日（金）～2025年12月14日（日）


開催時間：12:00～21:00　※12日（金）のみ16:00～



■「愛のかたまりX’mas Session」特設サイトDOMOTO｜ELOV-Label Release Site(https://domoto-el.com/)




■たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025～WHITE SNOW CHRISTMAS～の概要


（１）開催期間 2025年12月12日（金）～25 日（木）


12：00～21：00　（初日のみ16：00～、最終日のみ20:00まで）


　　　　　　　　　※セレクトマーケットのみ先行開催


　　　　　　　　　11月30日（日）～12月11日（木）16：00～21：00


（２）開催場所 　 さいたま新都心たまアリ△タウン けやきひろば


（３）アクセス JR京浜東北・高崎・宇都宮線「さいたま新都心」駅下車 徒歩3分


　　　　　　　　 JR埼京線「北与野」駅下車 徒歩7分


（４）入場料　 無料（飲食代・商品代別途）


（５）内　容 　　・フード・ドリンク販売　　　　　


　　　　　　　　 ・ヨーロッパ雑貨・クリスマス雑貨の販売


　　　　　　　　 ・クリスマスワークショップの開催


（６）来場予定数　150,000人（14日間）


（７）Webサイト https://tamaari-xmas.com/


（８）主　催　　 さいたまアリ△タウンクリスマスマーケット実行委員会


　　　　　　　　 株式会社さいたまアリーナ / LAF Entertainment）


（9）後　援　　 さいたま市／さいたま観光国際協会／さいたま新都心まちづくり推進協議会


（10）制作協力 SHIFT


（11）お問い合せ https://tamaari-xmas.com/(https://tamaari-xmas.com/)