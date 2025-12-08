本日より「明治製薬NMN15000Prime」発売開始！

株式会社ラッキー

明治製薬(本社：富山県滑川市 代表取締役：石黒 香那子)は、健康食品を扱う株式会社ラッキー（所在地：東京都豊島区、代表：小泉優衣）との共同開発で、NMNに加え、植物由来成分やポリフェノール素材を中心に全7成分を配合した「明治製薬 NMN 15000 Prime」を2025年12月8日より、自社サイト（https://lucky-tokyo.com/meijinmn/）と一部店舗にて販売を開始します。

特長１：守りから“攻め”のセルフケアへ。

「明治製薬 NMN15000 Prime（プライム）」は、従来モデル「明治製薬 NMN15000 Plus」のコンセプトである「年齢に負けない毎日を支えるための守りの設計」を引き継ぎながら、さらに一歩踏み込んだ “攻めのコンディションづくりを意識した設計” へと進化しています。

NMN中心の設計はそのままに、日々の集中・活力・リズムなど、前向きな毎日をイメージできる成分を厳選して追加。それぞれの成分が持つ特性を活かしたブレンドバランスに見直すことで、整えるだけではなく、自分らしいパフォーマンスを追求したい方に寄り添う処方になりました。

特長2：NMNのほか5つの成分で全身のケアをサポート

■ フランスオーク抽出物

フランス産オーク材由来のポリフェノールを含む植物エキスです。

身体のエネルギー循環に関わる成分にアプローチする点が特徴とされています。

日々を軽やかに過ごしたい方のライフスタイルをサポートする目的で配合されています。

■タイマツバナ・レモンバームエキス末

含まれるモナベンタNuは、ポリフェノールを含む植物エキスで、DNAメチル化やミトコンドリア環境など加齢とともに変化しやすい領域に関する試験が行われています。内側のリズムを意識したい方の素材として開発が進められており、活力や集中力を保ちたいライフスタイルに寄り添うといわれています。

■オリーブ葉エキス末

オリーブ葉エキスに含まれるHIF-1ステムは、HIF-1（Hypoxia-Inducible Factor-1）に関連する働きをサポートする研究が行われている植物エキスです。細胞エネルギーの利用や環境適応に関わるテーマで検討されており、年齢とともに変化しやすいコンディションに寄り添う点が特徴です。

■トウビシ果皮抽出エキス末

植物由来ポリフェノールに着目し、巡り・リズム・クリア感に関する領域で検討されているエキスです。研究では、内側のバランスに関わるテーマに焦点が当てられており、加齢とともに揺らぎやすいコンディションに寄り添う素材として評価されています。

■ ザクロ抽出発酵物粉末

ザクロなどに含まれるエラグ酸が、体内で代謝される過程で生まれる成分として知られています。ポリフェノール研究の分野でも取り上げられることが多い素材です。

特長3：製薬会社が手掛けたサプリメントなので安心して続けられる！

サプリメントではありますが、お客様に毎日安心してお召し上がりいただけるように、製造に関してすべて医薬品を製造している設備を使用し、生産しております。かつ、医薬品に準じた検査方法で品質管理を行っております。



商品概要

名称：β-ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN)含有加工食品

価格：169,000円（税込）

内容量：35.1g（390mg×90粒）

JANコード：4570032330346

販売方法：公式販売サイト(https://meijinmn.base.shop/)、楽天にて販売

明治製薬株式会社

設立：1951年2月7日

代表取締役：石黒 香那子

本社：〒936-0021富山県滑川市中川原77番地

URL：https://meijiseiyaku.co.jp/



1951年に富山県滑川市で、配置販売向け医薬品メーカーとしてスタートした明治製薬。

富山県は約80社もの製薬業者が存在しており、その中で明治製薬は70年以上にわたり、医薬品GMPに準拠した管理のもと、約60種類ほどの医薬品・健康食品を提供し続けております。

製造に関して全て医薬品を製造している設備を使用し、生産しております。かつ医薬品に準拠した検査方法で品質管理を行っております。

株式会社ラッキー

設立：2010年4月6日

代表取締役：小泉 優衣

本社： 〒170-0014 東京都豊島区池袋3-67-10

URL：https://www.lucky-tokyo.com/



株式会社ラッキーは、『幸せをつくる』をテーマに、自社企画かつ品質にこだわった酒類、健康補助食品、化粧品の販売をしております。