美容室「髪処fuari」活泡泉を導入し “未来の髪を守る頭皮ケア” 新サービスを開始

髪処fuari

店内

広島市安佐南区伴東にあるプライベートサロン「髪処fuari（かみどころ ふあり）」（所在地：広島市安佐南区伴東）は、活泡泉によって頭皮環境を整え、美容師による専門的な頭皮診断を組み合わせた新メニュー「髪活スカルプケア」の提供を開始しました。

本サービスは、40代以降に増える髪の“ボリュームの低下・うねり・抜け毛・頭皮トラブル”にアプローチし、未来の髪を守るためのエイジングケアに特化した内容となっています。

■ 新サービス「髪活スカルプケア」について

近年、当店にご相談いただくお客様の中には、

「髪が細くなってきた」「トップが潰れてボリュームが出ない」「髪のうねりが強くなった」

といった“年齢変化による髪の悩み”が顕著に増えています。

加齢そのものを止めることはできませんが、その進行度を緩やかにし、髪と頭皮をより健やかに保つことは可能です。

日々のケアと美容室でのメンテナンスによって「未来の髪の姿」が大きく変わる。髪処fuariではその考えのもと、髪の原点である“頭皮の健康”に着目しました。

今回の新メニューでは、

・ 活泡泉による毛穴洗浄

・ 美容師・毛髪診断士指導講師による頭皮カウンセリング

・ マイクロスコープでの頭皮状態の可視化

・ 洗う→整える→育てる の工程を一つのメニューに集約

といった専門的なプロセスを採用。

毛穴詰まりや皮脂量の状態を「見える化」し、お客様一人ひとりに合わせた最適なケアを行うことで、年齢を重ねても健康な髪を育てられるようサポートします。

「髪活スカルプケア」 約90分 9,300円（税込）

■ 活泡泉とは

活泡泉は、微細な大小の泡で皮脂汚れを浮かせ、通常のシャンプーでは落ちにくい頭皮汚れを優しく洗浄する技術です。

広島県内の美容室でも導入が増えている頭皮ケア設備で、

・ 毛穴汚れの除去

・ 頭皮の血行促進

・ 髪の立ち上がりサポート

に効果が期待されています。

髪処fuariではこの活泡泉を活用し、頭皮環境を健やかに整えた上で、髪本来の美しさを引き出す施術を行います。

■ 完全個室 × 一席のみのプライベート空間

髪処fuariは「お客様が心から安心して過ごせる場所」を重視し、完全予約制・一席のみのプライベートサロンとして営業しています。

周囲の目を気にすることなく、落ち着いた空間でゆったりとした時間を過ごせるのが特徴です。

Instagramでは、自然光が差し込む店内写真や、接客風景など多数投稿しており、大人世代を中心に「相談しやすい」「丁寧で安心できる」との声が寄せられています。また、髪と頭皮に優しい商材を厳選して使用し、カラーなどの施術でも負担を最小限に抑える工夫を行っています。

■ マイクロスコープ頭皮診断

新サービスだけでなく、通常のメニューにも「マイクロスコープ診断」が組み込まれています。

頭皮の油分量・乾燥・毛穴の状態・血行などを確認し、髪質やお悩みに合わせた施術を提案することで、より効果的に頭皮環境を整えることができます。

美容師として20年以上、さらに毛髪診断士指導講師として専門知識を持つオーナー広田の“やさしく寄り添うカウンセリング”は、口コミでも高い評価をいただき遠方から訪れるお客様も増えています。

■ 代表の髪質ケアへの想い

オーナーの広田は、美容師として20年以上、さらに毛髪診断士指導講師として専門的な知識を持ち、数多くの髪の悩みに向き合ってきました。

その中で多くのお客様が「髪の変化は仕方ない」と諦めてしまう場面を目にしてきました。

広田はこう考えています。

『年齢は必ず重ね、老化を止めることはできません。ですが、必要なケアを知り、一緒に髪を育てていける場所でありたい。』

マイクロスコープで頭皮状態を“見える化”し、お客様と一緒に原因を確認しながら、将来の髪にとって最善のケアを提案する。これこそがfuariが目指す「寄り添う美容室」の姿です。

代表

■ 今後の展開

髪処fuariでは、地域の皆様により頭皮ケアの重要性を知っていただくため、

「頭皮診断イベント」の開催を検討しています。

マイクロスコープ診断や自宅ケアのアドバイスを行い、“相談できる美容室”として地域に貢献する計画です。

エイジング世代だけでなく、髪の変化を感じ始める30代からの予防ケアにも力を入れ、髪の健康を長期的に守る取り組みを広げていきます。

■ 店舗概要

店舗名：髪処fuari（かみどころ ふあり）

所在地：広島市安佐南区伴東8丁目11-24（アストラムライン大原駅 徒歩圏）

営業時間：9:00～18:00

定休日：月曜日＋不定休

電話番号：082-836-3508

Instagram：https://www.instagram.com/kamidokoro_fuari/

駐車場：あり