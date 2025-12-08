「AVIREX」からアメリカを代表するアウトドアブランド「Eddie Bauer」とのスペシャルエディションが発売！

株式会社TSIホールディングス

ブランド誕生から50周年を迎えた「AVIREX」（株式会社TSI 東京都港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）とアメリカを代表するアウトドアブランド「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」とのスペシャルエディションが2025年12月13日(土)より発売になります。

コラボレーションアイテムは、「Eddie Bauer」を象徴するダウンジャケット“スカイライナー”のエクスクルーシブデザインと、アーカイブを基にフライトジャケットの要素を取り入れたレザーダウンジャケットの2型となっています。

【発売日】

2025年12月13日(土)

【取扱店舗】

全国のAVIREX直営店舗およびAVIREX公式オンラインストア

AVIREX新宿店 東京都新宿区新宿4-1-5 TEL. 03-5367-2013

1920年にアメリカ・シアトルで誕生した「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」は、アメリカで初のダウンジャケット“スカイライナー”を作ったことでも知られており、

1953年にはアメリカK2ヒマラヤ遠征隊の依頼により完成したダウンウェア「カラコラム」を発表するなど、アメリカを代表するアウトドアブランドとして世界中で多くの人々から今もなお愛され続けています。

http://www.eddiebuer.jp

「AVIREX（アヴィレックス）」は1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできました。映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーをいう分野を生み出した草分け的存在です。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されています。

【AVIREXオフィシャルサイト】 https://avirex-usa.com

【AVIREX Instagram】 https://www.instagram.com/avirex_jp/

【Youtube】https://www.youtube.com/c/AVIREXTV

https://avirex-usa.com