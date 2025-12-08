カスク&フォレスト シングルカスクシリーズ 「THE NATIVE CASK」2銘柄をファーストリリース

株式会社カスクアンドフォレスト

株式会社カスクアンドフォレスト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土田貢慈、以下「当社」）は、日本各地の蒸留所の「ウイスキー作りに対するこだわり」「多様な気候風土による熟成環境の違い」を“ありのまま”に味わえるシングルカスクシリーズ「THE NATIVE CASK（ザ・ネイティブ・カスク）」を立ち上げました。

このたび、そのファーストリリースとして

「THE NATIVE CASK #1 新潟亀田蒸溜所」

「THE NATIVE CASK #2 新道蒸溜所」の2銘柄を発売いたします。

【製品概要】

THE NATIVE CASK #1 新潟亀田蒸溜所

新潟県新潟市。「目指すは、1 万人に1人が美味しいと思ってくるウイスキー」を掲げる新潟亀田蒸溜所は、もとは“はんこの大谷” で知られる印鑑販売会社。大のウイスキー好きだった堂田浩之さんが、周囲の反対を押し切り蒸溜所を立ち上げたのは2019 年。自家製麦に温調入りの熟成庫など、試行錯誤を重ねて生み出した原酒「ニューポットPeated 」は、世界的品評会「ワールド・ウイスキー・アワード2023」にて世界最高賞を受賞しています。

THE NATIVE CASK #01

蒸溜年：2021年

ボトリング年：2025年

樽種：バーボンバレル（ファーストフィル）

麦芽：ノンピーテッドモルト

＜テイスティングノート ＞

●アロマ：

スイートでフルーティ。バニラ、メープルシロップ、蜂蜜。穏やかだがバランスがよく、徐々に桃のコンポート、みかんのシロップ。

●フレーバー：

スイートでみかんや桃のフレーバー。コンテンツもしっかりしていて、余韻も長い。加水でよりスイートに。

●総合評価：

バーボンバレルで熟成させた王道をゆくシングルモルト。雪国らしい、穏やかだが端麗なアロマ・フレーバーがあり、テロワールもしっかり表現されている。コンテンツもあり、複雑なフレーバーがあるので、ごく少量の加水で愉しみたい。あるいは冬にコタツに入って、みかんを食べながらホットウイスキーとしても。

THE NATIVE CASK #2 新道蒸溜所

福岡県朝倉市に、老舗の日本酒蔵・篠崎が立ち上げた新道蒸溜所。日本酒づくりで培ってきた伝統的な技術や従来のウイスキーづくりの手法を尊重しつつも、「ウイスキーづくりの新しい道を創る」という想いを込め、革新的な技術や装置などを積極的に取り入れ、個性を追求しています。香りの追求に特に強いこだわりを持ち、科学的根拠をもとに、各工程で香りの成分をしっかりと構築する原酒づくりを行っています。

THE NATIVE CASK #02

蒸溜年：2022年

ボトリング年：2025年

樽種：バーボンバレル（ファーストフィル）

麦芽：ピーテッドモルト

＜テイスティングノート＞

●アロマ：

フレッシュで清冽。心地よいスモーク、焚火。モルティなアロマもあり、瑞々しいプラム、梅の花、桜餅…。

●フレーバー：

スイートでジューシー。穏やかなピート。蜂蜜、スパイス。花の蜜のようでもあり、後味にかすかな塩味を感じる。まだ３年だが秀逸なシングルモルトで、日本のクラフトの質の高さを感じる。少量の加水で、よりバランスが整い、心地よく愉しめる。

●総合評価：

バランスと総合力の高さで、新道は群を抜いているが、このシングルモルトを見ると、彼らがこだわっている独創性、自然との一体感がよく分かる。たった３年でこのクオリティに達しているのは、驚き以外の何ものでもない。

※テイスティングノート｜CASK & FOREST顧問 土屋 守

1954 年、新潟県佐渡生まれ。株式会社ウイスキー文化研究所代表。CASK & FOREST顧問。スコットランドで出会ったシングルモルトをきっかけに評論家として活躍。1998年に「世界のウイスキーライター」5人の1人に選出。NHK 連続テレビ小説「マッサン」のウイスキー考証を担当。著書に『完全版シングルモルトスコッチ大全』『ウイスキー完全バイブル』、『土屋守のウイスキー千夜一夜』など多数。雑誌『Whisky Galore 』編集長、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション実行委員長。

■ 公式オンラインストアにて販売スタート

2025年12月6日（土）・7日（日）に開催された「ウイスキーフェスティバル2025」（ https://whiskyfestival.jp/tokyo2025/ ）にて初披露、多くの来場者にご好評いただいた同商品は、12月8日（月）13時より下記オンラインストアにて数量限定にて販売を開始。

本リリースに関する製品情報は下記オンラインストアにてご確認いただけます。

オンラインストアURL：https://online.cask-forest.com

■ 会社概要

会社名：株式会社カスクアンドフォレスト

設立：2025年4月

代表者：代表取締役社長 土田貢慈

所在地：東京都渋谷区

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社カスクアンドフォレスト

広報担当：川又

E-mail：info@cask-forest.com