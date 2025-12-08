広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、AI対話型の広告プランニング・媒体選定をサポートする新機能を提供開始

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242、以下：アイズ）が運営する広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」は、メディアレーダー会員（以下、会員）向けにAIとの対話を通じて広告プランニングや媒体・資料選定をサポートする新機能「メディアレーダーAI」をリリースしました。

メディアレーダーとは

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店と広告・マーケティングサービス提供元(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界のプラットフォームです。媒体資料のダウンロードサイトにおける「認知率」「利用率」でNo.1*を獲得しています。会員登録すると、掲載社がメディアレーダー内に公開している広告・マーケティング資料・動画を無料で閲覧することや、広告業界向けのセミナーに無料で申し込むことが可能です。また、プロモーション施策の提案募集を行い、複数の掲載社から提案を受けることができます。

https://media-radar.jp/

概要

AIとの対話を通じて広告プランニングの整理や、必要な資料選定をサポートする機能です。

＜広告プランニング＞

商材、ターゲット、目的などの条件を入力すると、AIが広告プランの方向性や想定施策をまとめます。

プラン検討の初期段階で必要な思考整理を短時間で行えるようになります。

＜資料を探す＞

「SNS広告」「子育て中の女性」など、探したい広告・マーケティング施策のキーワードを入れるだけで、メディアレーダー上に掲載されている約8,000件の資料の中から、最適な資料を提案します。

探している条件に合致する資料を、より短時間で見つけやすくなります。

背景

メディアレーダーAI イメージ図

メディアレーダーは「広告業界のインフラへ」というビジョンを掲げており、その実現のため、会員のメディアレーダー上で広告施策の情報収集や媒体・サービスを比較検討するシーンにおける利便性の向上を図っております。

これまで会員は、広告プラン作成の際に情報の整理や資料の確認を個別に行う必要がありました。そのような状況に対して「なるべく手間をかけず、スピーディに広告プラン作成を行いたい」というニーズに応えるために、今回の機能開発を行いました。

利用方法について

会員はログイン後、以下の手順で本機能を利用できます。

1.サイト上の右下に表示されている追従ボタンを押下します。

2.AIサポートページ内にて、「広告プランニング」または「資料を探す」を選択します。

3.目的や条件を入力し、AIの回答を確認します。

※AIによる回答は必ずしも正しいとは限りません。必要に応じて他の情報もあわせてご確認ください。

機能の利用はこちら▼

https://media-radar.jp/ai-support?a=pt

メディアレーダーAI イメージ図

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、広告・マーケティング人材の転職・求人サイト「メディアレーダーキャリア」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月