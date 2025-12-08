2025年11月開催「日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会」にて、聖心美容クリニック銀座院院長・牧野陽二郎医師が登壇

医療法人社団美翔会

「とことん真面目に、美容医療。」をスローガンに、高品質な美容医療を提供する 聖心美容クリニック（医療法人社団美翔会 本院所在地：東京都港区六本木 全国11院）の銀座院院長である牧野陽二郎医師が、「第43回日本頭蓋顎顔面外科学会」のパネルディスカッションに登壇しました。

第43回日本頭蓋顎顔面外科学会 学術集会 開催概要

開催地 ：イイノホール＆カンファレンスセンター

開催日程：2025年11月20日～11月21日

テーマ ：心地よい顔を求めて -ラインを極める-

公式サイト：https://square.umin.ac.jp/jscmfs43/index.html

パネルディスカッション「鼻中隔外鼻形成術 心地よい鼻を求めて」

美容外科・耳鼻科・形成外科の専門医が集結し、美しさ・機能性・安全性を多角的に議論。

鼻形成のプロフェッショナルとして、牧野院長は長年の臨床にもとづく知見を共有しました。

銀座院院長・牧野 陽二郎（まきの ようじろう）医師について

大学病院形成外科の診療部長を経て、2019年聖心美容クリニックへ入職。

2023年銀座院院長に就任。

＜資格＞ ※一部抜粋

日本形成外科学会 認定専門医

日本形成外科学会 認定指導医

日本形成外科学会 小児形成外科分野指導医

日本形成外科学会 再建・マイクロサージャリー分野指導医

日本形成外科学会認定教育関連施設 最高責任者

日本美容外科学会（JSAS）専門医

聖心美容クリニック 銀座院院長 牧野 陽二郎医師

＜学術活動＞※一部抜粋

2024年11月 医学書「Facial Danger Zones」日本語版 翻訳

2024年10月 日本美容医師会「知って得する目元手術」発表

2024年 5月 日本美容外科学会「注入型シリコンインプラント豊胸」「毛髪再生療法」発表

聖心美容クリニックについて

「とことん真面目に、美容医療。」をスローガンに、美容外科業界の透明性を高めると共に、美容再生医療を全国に先駆けて導入するなど、日本を代表する美容医療業界のリーディングクリニックとして、患者さまに寄り添った提案・施術を施しています。

おかげさまで、2025年10月に開院32周年を迎えます。

・所在地 ：札幌、六本木、銀座、渋谷（S-Labo）、大宮、横浜、熱海、名古屋、大阪、広島、福岡

・創業 ：1993年10月

・公式HP：https://www.biyougeka.com

・調査データ集：https://info.biyougeka.com

ドクターの100％が、指導医・専門医または医学博士を保有

当院では、日本形成外科学会、日本皮膚科学会、日本美容外科学会（JSAS）、日本外科学会の指導医、専門医または医学博士の資格を有した医師が在籍しております。

院長は全員、１つまたは複数の専門医資格を保有。

日本美容外科学会理事長を務める鎌倉達郎医師を中心に、美容医療業界全体の技術向上のため、院内外、国内国外を問わず様々な勉強会や技術研修会を実施しております。

聖心美容クリニックは、ドクターの100％が、指導医・専門医または医学博士を保有。直美（ちょくび）医師は０名。ビデオ会議・電話・メールでの取材も可能です。

聖心美容クリニックおよびS-Laboクリニックでは、医師への取材を積極的にお受けしています。

実際に施術を受けていただくことも可能です。

リサーチ段階でのヒアリングやロケハンも、お気軽にご相談ください。