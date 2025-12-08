EC業界特化の採用代行サービス『EC採用ドットコム RPOサービス』をリリース― EC人材不足という課題にECビジネスの成長を“人”から支援 ―

株式会社ワンプルーフワンプルーフEC採用ドットコム：HRソリューション事業

ECソリューション事業を手がける株式会社ワンプルーフ（本社：東京都新宿区、代表：平山和泉）は2025年12月8日、EC業界に特化した採用代行（RPO）サービス 『EC採用ドットコム RPOサービス』 をリリースしました。

https://ec-saiyou.com/

当社はこれまで、EC事業部委託・EC運営代行・広告運用・制作・ECコンサルティングを中心に 累計2,000社以上のEC企業を支援してまいりました。

ワンプルーフの主な提供サービスは、ECビジネス成長を支援するカスタマイズ制のECソリューションサービスにて、約18年間蓄積してきた「施策・クリエイティブ」の実績データ、「RPA・BI」で収集してきた外部データ、「手を動かす実務」の業務理解、そのすべてを継続する成長に繋げるための「戦略ECコンサル・ディレクション」に強みを持っています。

上記、既存サービス領域で支援をさせて頂く中で、EC事業者様側、企業様内で「ECビジネス」について理解をしているご担当者様、「ECにおけるMD・商品」を社内で最適化するご担当者様など、EC企業様側で必要となる“人材不足” に関する声が増加していました。

EC市場が拡大する一方で、EC人材の需要は急激に高まり、“採用できるEC企業” と “採用できない企業” の二極化が進んでいます。こうした背景を受け、当社は EC領域に特化したHRソリューション事業 を立ち上げ、EC企業が抱える「人材課題」を包括的に解決するためのRPOサービスを提供開始しました。

EC採用ドットコム：https://ec-saiyou.com/

■ EC採用ドットコム RPOサービスとは

EC業界に特化した「媒体選定 × 原稿改善 × 媒体運用 × スカウト × 応募管理」の一気通貫型採用代行サービスです。

一般的なRPOサービスでは対応が難しい、EC固有の職種（EC事業責任者・EC運営担当者・ECマーケ・CRM・SNS運用・ECデザイナー・ECディレクター・ECエンジニア）に最適化された独自モデルを採用しています。

■ RPOサービス3つの特徴

１. EC職種 × 媒体の最適戦略で “応募単価” を改善

EC企業の採用で成果を出すには、職種ごとに媒体との相性を把握する必要があります。

当社は 36媒体 × 10職種のマトリクスデータ を活用することで、「成果の出ない媒体」に予算を使わず、費用対効果の良い採用媒体を選定、提案、アップデートを行います。応募単価を 50%改善 した実績などが出てきており、日々アップデートしたノウハウを保持しています。

２. “刺さる求人票” で応募数を最大化

EC支援で培ったノウハウを活かし、ペルソナ設計／魅力の棚卸し／競合分析／訴求ポイント整理などを通して応募者の心を動かす求人票を作成します。

EC事業者における求人票でよく見かけるケースは「楽天Amazonやモールの運営もCRMやカスタマーサポートや物流配送の最適化まで全部やってほしい」という求人票です。

しかし、求職者側からの見え方は、「各専門にプロがいる領域の仕事なのに、このすべてを求められる求人に応えられるスキルは持ってない」と要求の高さに応募者が少ないケース等が多く存在します。

そのため、企業側の求める業務や職種を分かりやすく丁寧に、何をやってほしいのかイメージが付くように改善する等、EC業務に対する理解がある当社ならではのノウハウを活用し、求人票だけの改善で 応募数が3倍に増えた実績も多数。

３. 媒体運用 × スカウト × 応募管理をすべて代行し、採用工数を大幅削減

各求人媒体のCPC調整、キーワード設定、原稿A/Bテストから、スカウト運用、応募者管理、日程調整まで採用フロー全体を代行します。EC企業は採用業務に割かれる時間が大幅に減り、本来注力すべき 事業成長・商品開発にリソースを集中できます。

これらのEC専門人材は一般採用市場では流通量が少ない上に、EC業務理解が及ばないためターゲットと求職者とのマッチングに大きな認識の違いやズレが生じており、EC業務を理解した採用パートナーの存在が不可欠であると考えています。

ワンプルーフはECソリューション支援で蓄積した「EC業界」人材知見とデータを活かし、EC企業の採用活動を“事業成長の観点で”支援します。

■EC企業が本当に必要としている“人”を採用できる仕組み

EC採用ドットコム

私たちはこれまでEC運営・広告運用・制作・コンサルティングを通じて、クライアント企業の売上成長に伴走してきました。

そんな中で、どの企業においても長きに渡り共通していた課題が「人材採用に苦戦している」「EC人材がいない」 という根本的な悩みでした。EC人材の採用難は今後さらに深刻化します。

ワンプルーフでは「E-commerce business resources Platform No.1」をビジョンに掲げており、クライアント企業のEC事業グロースを支援し続けていきます。

企業成長の根幹である “人” の部分から支援するEC特化型人材採用支援サービス（RPO）「EC採用ドットコム」にご興味を持って頂きました企業様は、是非お気軽にお問い合わせください。

▼サービスキーワード

#EC採用 #EC転職 #EC中途 #ECサイト #ECコンサル #モール担当 #モール運営 #EC運営 #SNS運用 #ECサイトPM #楽天担当 #Amazon担当 #CRM #運用担当者 #ECディレクター

EC採用ドットコム｜ EC通販業界専門採用サービス・RPO採用コンサル・面接代行

https://ec-saiyou.com/

株式会社ワンプルーフ

「新しい価値を創造し、ひとの幸せに貢献する」という企業理念のもと、2008年の創業以来、ECビジネス成長、EC事業展開におけるECソリューション提供を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ワンプルーフ

HRソリューション事業部 担当者：小泉

TEL：03-6383-4412

受付時間：10時-19時（土日祝日除く）

【会社概要】

会社名：株式会社ワンプルーフ

所在地：東京都新宿区西新宿4-15-7

TEL：03-6383-4412

URL：https://www.one-proof.co.jp/

事業概要：ECソリューション事業