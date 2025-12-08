Gap×スチャダラパーによる限定コラボアイテム第二弾を12月13日(土)に発売

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。

Gapは、スチャダラパーとの限定コラボレーション第二弾を、Gap新宿フラッグス店、心斎橋店、公式オンラインストア( https://www.gap.co.jp/ )で2025年12月13日(土)より発売します。2023年にGap×スチャダラパーによるコラボアイテムを初めて販売し話題を集めたコラボレーション。今回のコレクションは、Gapが日本に上陸した1995年に誕生したGapの“アーチロゴ”でフロントに「SDP」、バックプリントに「GAP」ロゴを配したフーディーとロングスリーブTシャツがラインナップ。価格帯はフーディーが7,990円(税込み)、ロングスリーブTシャツが4,990円(税込み)で2型5カラーを展開します。

Gap×SDP アーチロゴ フーディーはグレーとブラックの2カラー、Gap×SDP アーチロゴ ロングスリーブTシャツはホワイト×ネイビーブルーロゴ、ホワイト×グレーロゴ、ブラック×ネイビーブルーロゴの3カラーが登場します。

スチャダラパー (ミュージシャン)

ANI、Bose、SHINCOの3人からなるラップグループ。

1990年にデビューし、1994年『今夜はブギー・バック』が話題となる。1995年に「サマージャム’95」をリリース。以来、なんやかんやあって、現在に至る。今年デビュー35周年を迎える。オフィシャルHP⇒http://www.schadaraparr.net/

Gap×スチャダラパーコラボコレクション概要

発売日：2025年12月13日(土)

販売店舗及び販売時間：

午前10時発売

・Gap心斎橋店

・Gap公式オンラインストア ※サイト公開は12月13日(土)10時以降

https://www.gap.co.jp/gap/featured/gap-x-sdp-3052678?tid=gjme001560

午前11時発売

・Gap新宿フラッグス店

商品詳細

フロントバックフロントバック

Gap×SDP アーチロゴ フーディー 7,990円 (税込み)

カラー：グレー、ブラック

サイズ：S / M / L / XL

フロントバックフロントバックフロントバック

Gap×SDP アーチロゴ ロングスリーブTシャツ 4,990円 (税込み)

カラー：ホワイト×ネイビーブルーロゴ、ホワイト×グレーロゴ、ブラック×ネイビーブルーロゴ

サイズ：S / M / L / XL

Gap×スチャダラパー販売店舗情報

Gap新宿フラッグス

開催期間：2025年12月13日(土)午前11時より販売開始

場所：Gap新宿フラッグス 1F

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1新宿フラッグス 電話番号：03-5360-7800

営業時間：11:00 - 22:00

Gap心斎橋

開催期間：2025年12月13日(土)午前10時より販売開始

場所：Gap心斎橋 1F

〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-6 電話番号：06-4704-5201

営業時間：10:00 - 22:00

Gap×スチャダラパー購入方法

Gap新宿フラッグス

入店抽選：午前9時30分より開始

場所：Gap新宿フラッグス 1F サブエントランス前

※入店抽選に参加希望の方は9時よりお並びいただけます。9時より前に並ぶことはできません。

Gap心斎橋

入店抽選：午前8時30分より開始

場所：Gap心斎橋 エントランス前

※入店抽選に参加希望の方は8時よりお並びいただけます。8時より前に並ぶことはできません。

入店方法・ご購入方法についての留意点

Gap新宿フラッグスは12月13日(土)午前9時30分より、Gap心斎橋は12月13日(土)午前8時30分より、

先着でお並びいただいた順に入店抽選を行います。抽選番号順に入店のご案内をいたします。

＊入店抽選された方を優先でご案内いたします。

＊入店抽選に間に合わなかった方は、抽選に参加された方の後に入店受付をご案内させていただきます。

＊入店の順番を決める抽選ですので、商品のご購入をお約束するものではございません。あらかじめご了承ください。

＊入店受付にはLINE、もしくはメールアドレスが必要となります。必ず携帯端末をご持参ください。

＊入店登録後は順番にLINE、もしくはメールにてお呼びします。ストア指定の待機列に番号順でお並びください。

＊より多くのお客様へ商品をご提供させていただくために、お1人様1型1カラーにつき各1点までとさせていただきます。

＊当日の混雑状況により、入店制限、購入方法や購入点数の制限を状況に応じて変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

＊ Gap×スチャダラパー限定コラボアイテムは通常の返品ポリシーとは異なりますので、あらかじめご了承ください。

＊電話でのお取り置きは出来かねます。

＊転売目的でのご購入は固くお断りいたします。ご理解・ご協力をお願い致します。

詳細はこちらからもご確認いただけます：

Gapnews：https://www.gap.co.jp/news/post/?news_id=1460

