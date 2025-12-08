冬限定の“ときめくティータイム”を、GALLERIA MIDOBARUで

株式会社関屋リゾート

SEKIYA RESORT GALLERIA MIDOBARUのレストラン「THE PEAK」では、2025年12月より冬の新作アフタヌーンティー「INVERNO（インヴェルノ）」の提供を開始いたします。“冬”を意味する名のとおり、寒い季節ならではの豊かな味わいと温かみをテーマに仕立てた、期間限定のアフタヌーンティーです。

セイボリーには、九州と大分ならではの食材をふんだんに取り入れました。「九州産鹿のロースト 糸島リーフのインサラータ」は、旨み豊かな鹿肉を香り高い葉野菜と共に味わう冬のスペシャリテ。「湯布院産サーモンの燻製とカボスクリーム」は、湯布院産サーモンにスモークの芳香を重ね、大分名産のカボスが爽やかな余韻を添えます。

スイーツでは、季節と土地の恵みを映したラインナップが揃います。「ガトーオペラ 金柑のコンフィチュール」は、冬に甘さを増す金柑が濃厚なショコラと調和し、大人の余韻を楽しめる仕上がりに。「柚子とホワイトチョコレートのムース ザボン漬け添え」は、柑橘の香りが冬の別府の空気を思わせる、心までほどけるような味わいです。

ドリンクには、秋に好評をいただいた厳選スリランカ紅茶5種を引き続きラインナップ。おかわり自由でご提供となっており、会話を弾ませながら自分だけのお気に入りの一杯をゆっくりと探していただけます。別府の景色を眺めながら過ごすティータイムは、心までほぐれるくつろぎの時間を演出します。

冬のアフタヌーンティー「INVERNO」は、2025年12月～2026年2月までの期間限定。宿泊のお客様はもちろん、外来のお客様もご利用いただけます。観光や記念日、ご褒美旅、女子旅にもぴったりの季節メニューです。この冬だけの特別なティータイムを、ぜひGALLERIA MIDOBARU「THE PEAK」でお楽しみください。

・ご提供に関するご案内

金額

お一人様につき4950円（税込）

ご提供時間

ランチタイム限定

SEKIYA RESORT Galleria Midobaruご宿泊のご予約はこちら

https://beppu-galleria-midobaru.jp/

お食事のご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/ja/galleria-midobaru

公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

SEKIYA RESORT Galleria Midobaru

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）は、大分県別府市の高台に佇むアートと温泉が融合したデザイナーズホテルです。館内には国内外のアーティストによる現代アート作品が配され、まるで“泊まれる美術館”のような非日常空間を演出。全室源泉かけ流しの温泉付き客室からは別府湾や別府市街を一望でき、訪れる人に“感覚を刺激する滞在体験”を提供しています。

THE PEAK

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）の宿泊棟に隣接する、アートと調和したグリルダイニング。

“THE PEAK”は、鶴見岳中腹の立地を象徴し、「頂上」「旅のクライマックス」「九州最高温度の窯調理」の意味を込めた店名です。

大きな窓からは、昼は開放的な景色、夜は宝石のような別府の夜景を望めます。

今村 隆三 / SEKIYA RESORT 総料理長

2005年から5年間、イタリア・フィレンツェで修行。魚介料理の名店「オステリア ダ サンテ」で経験を積み、素材の旨みを最大限に引き出すシンプルな調理を信条としています。

「レストランもホテルも、お客様の旅の一部。だからこそ、料理を通してその旅が素敵な思い出になるように役立ちたい」――そんな思いを胸に、一皿一皿に心を込めています。

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。