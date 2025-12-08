呼吸が深まる“温かなヨガ時間”。WHATAWON〈京町湯屋 SOKOTOTO〉「陶盤浴 × 美腸活YOGA」12/15（月）開催。

株式会社antiqua

WHATAWON（ワタワン）内にある《京町湯屋 SOKOTOTO》にて、人気イベント「陶盤浴 × 美腸活YOGA」を12月15日（月）に開催します。

陶盤浴のあたたかい空間でゆっくり呼吸を整え、自然に身体がほどけていくような60分。

内側へ静かに意識を向けられる時間をお届けします。

講師は《MIYOYOGA》MIYO氏。初めての方でも参加しやすい雰囲気が特徴です。

温もりと静けさが共存する──SOKOTOTOの特別な空間

白を基調としたタイルのスタジオには、自然の枝をそのまま生かした象徴的なオブジェが佇み、

静かに呼吸を深めたくなるような、落ち着いた空気が流れています。

イベント参加者は、ヨガ後に 入浴・サウナ・遊び場 も利用でき、

身体をゆるめた状態のまま、ゆったりとした時間へ移行していただけます。

温活 × 美腸活YOGAという、新しい体験価値

本イベントは、陶盤浴のやわらかな温もりに包まれながら呼吸を整え、ゆっくりと身体を動かしていくことを目的としたヨガプログラムです。

落ち着いた温度環境の中で行うことで、動きや呼吸に意識を向けやすく、自分のペースで無理なく取り組める内容となっています。

初めての方にも取り入れやすい構成で、陶盤浴の温もりとヨガを組み合わせた穏やかな体験が楽しめます。

【 プログラム内容（60分）】

・5分 身体温め

・10分 呼吸調整

・30分 ヨガ

・15分 リセット

※誰でも参加できるやさしい内容です。

講師 MIYOYOGA（ミヨヨガ）

@diet.miyoyoga

自然の中で身体を動かく楽しさや気持ちよさをライフスタイルに取り入れ、内なる美と健康と心に特化したライフスタイルアドバイザー。

▼ 資格

・アロマタッチセラピー

・ファスティングアドバイザー

・自家製KOMBUCHA伝道師

・RYT200 YOGAインストラクター

※ 当日の流れと持ち物のご案内

参加当日は、安心してレッスンへ臨んでいただけるよう、以下の内容をご確認ください。

呼吸が整うひとときを、SOKOTOTOで

イベント参加者には、

・入浴

・サウナ

・遊び場エリア

をあわせてご利用いただけます。

ヨガでほぐれた身体を、さらにゆったり整えることができるのも、本企画ならではの魅力です。

【イベント情報】

■ 陶盤浴 × 美腸活YOGA

開催日：2025年12月15日（月）

時間：11:00～12:00（事前予約制）

参加費：3,500円（税込）

※入浴・サウナ・遊び場付き

場所：京町湯屋 SOKOTOTO（WHATAWON内）

〒596-0817 岸和田市岸の丘町1丁目32-1

講師：MIYO（MIYOYOGA）

予約方法：Instagram @diet.miyoyoga へDM

【 2026年 開催スケジュール 】

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

