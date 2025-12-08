【愛知県初出店！】板金塗装の池内自動車、名古屋エリアに「名古屋北店」を2025年12月13日オープン 大都市圏への戦略的展開を強化

株式会社イケウチ

自動車の板金塗装事業を手掛ける株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池内 美友、以下「当社」）は、2025年12月13日（土）に池内自動車 名古屋北店（愛知県名古屋市北区）をオープンいたします。

名古屋北店は、当社にとって待望の愛知県初進出となり、全国では27店舗目の出店となります。今回の出店は、大都市圏におけるサービスネットワークの強化という当社の戦略的な一歩です。地域のお客様に質の高い「安心・安全なモビリティ」を提供することを目指します。



なお、店舗オープンに先立ち、本日2025年12月8日（月）より、コールセンターにて先行予約の受付を開始いたします。

地域への約束：愛知・名古屋エリアに新しい選択肢をもたらす

当社は「早い・安い・丁寧」というモットーのもと、この度、名古屋市という大都市圏に新拠点を設けます。

名古屋エリアは、自動車の保有率が高く、日常的な修理やメンテナンスに対するニーズが非常に高い地域です。しかし、「修理期間が長い」「費用が高い」といったお客様の潜在的な不満も存在します。

＜名古屋北店＞では、お客様の「車のない期間のストレス」を最小限に抑え、「安く、早く、丁寧」なサービスを愛知県で初めて提供します。

【池内自動車独自のサービス体制】

1. 徹底的なコスト削減と格安価格の実現

当社の強みである自社整備工場での一貫体制を導入することで、中間マージンを徹底的に排除し、地域のお客様に板金塗装に特化した「格安料金」を実現いたします。

2. 業界トップクラスの「超短納期」

軽度の擦り傷やへこみであれば最短1日（即日）、その他の修理も3日～5日以内の完了を目指します。迅速な対応により、お客様の「車が使えない期間」を最小限に抑えます。

3. 確かな技術力と安心

年間25,000台以上の修理実績に裏打ちされた熟練の職人技により、国産車から高級外車まで、車種を問わず均一な仕上がりを保証いたします。

この体制により、愛知県のお客様の経済的な負担軽減と迅速なカーライフ復帰を強力にサポートいたします。

地域経済への貢献：地元採用による安定した雇用機会の創出

当社は、新店舗の運営にあたり、地元での採用を積極的に行う予定です。当社の持つ独自の育成プログラムを通じて、地域に根差したプロフェッショナルを育成し、安定した雇用機会を提供することで、地域経済の活性化に貢献してまいります。

代表取締役社長 池内 美友 コメント

「この度、愛知県という重要なマーケットに初めて進出できることを大変嬉しく思います。名古屋北店は、当社の大都市戦略における重要な拠点となります。

愛知・名古屋の皆様にとって、『車の万が一』の際の最も信頼できるパートナーとなれるよう、全社一丸となって、迅速かつ高品質なサービスを提供してまいります。ぜひ、この新店舗にご期待ください。」

名古屋北店 店舗概要

【新店舗名】 池内自動車 名古屋北店

【所在地】 〒462-0861 愛知県名古屋市北区辻本通1-49-2

【オープン日】 2025年12月13日（土）

【営業時間】 9:00～20:00

【定休日】 年中無休

【店舗URL】 https://www.ikeuchi-jidousha.com/access/aichi/nagoya-kita/

＜株式会社イケウチ 会社概要＞

会社名：株式会社イケウチ

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目3番23号 WeWork日テレ四谷ビル 2F

代表者：代表取締役社長 池内 美友

事業内容：自動車板金補修およびそれに付随する全ての業務

公式X：https://x.com/IKEPIT_BANKIN

YouTube：https://www.youtube.com/@ikeuchijidousha

コーポレートサイト：https://ikeuchi-jidousha.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社イケウチ 広報担当

Email：info@ikeuchi-jidousha.co.jp

＜先行予約受付窓口＞

電話番号： 0120-145-841 (営業時間 9:00～20:00)

お見積りフォーム： https://www.ikeuchi-jidousha.com/estimate/