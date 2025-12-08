【富良野スキー場】パッセンジャーキャビンを搭載した圧雪車を新規導入圧雪車で移動するファーストトラックやお子さままで楽しめる乗車体験、ナイトツアーを初開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

富良野スキー場（所在地:北海道富良野市中御料、総支配人:伊賀裕治）では、パッセンジャーキャビンを搭載した圧雪車を新規導入。圧雪車で移動するファーストトラックやお子さままで楽しめる乗車体験、ナイトツアーを2026年2月に初開催開催いたします。

富良野スキー場では早朝、ゲレンデオープン前の静寂に包まれた富良野ZONEを舞台に、圧雪車「PistenBully」で山頂へ向かい、日本屈指のパウダースノーをいち早く楽しめる特別企画「ファーストトラック with PistenBully」を開催します。山頂に着くと十勝岳連峰のサンライズが迎え、誰も踏み入れていない一面の銀世界を貸し切りで独占滑走。移動は新導入のパッセンジャーキャビンを搭載した圧雪車に乗車し、非日常感あふれる特別な朝を体験できます。またお子さま向けには夜のゲレンデを舞台に、圧雪車に乗って星空と冬の自然を満喫する特別企画「圧雪車乗車体験＆ナイトツアー」を開催します。普段は立ち入ることのできないコースを圧雪車で山頂へ進み、満天の星や冬ならではの自然現象を観察。迫力ある圧雪車の乗車体験に加え、寒冷地の知恵を活かしたミニ実験も実施。大人も子どもも楽しめる学びと感動が融合した夜の体験です。

今後も季節や時間で表情を変える美しい絶景体験をご用意し、お客さま一人ひとりの記憶に残る旅の喜びを発信してまいります。この企画を通じて日常では得られない、富良野スキー場だからこそ体験できる価値を提供してまいります。

◇「ファーストトラック with Pistenbully」企画概要◇

＜ファーストトラック with Pistenbully＞ご予約制

【期 間】 2026年2 月12 日（木） 、2 月19 日 （木）、2 月26 日 （木）3月5日(木)

【時 間】 6：30 便と7：30 便の2 部制（6：15A.M. または7：15A.M.に富良野ロープウェー山麓駅舎集合）

【場 所】 富良野スキー場（富良野ゾーン山頂） 標高1,074m

【内 容】 １.ロープウェー山麓駅舎に集合し、圧雪車に乗車し山頂まで移動。

２.山頂からのサンライズを楽しんだ後に、貸し切りのゲレンデでファーストトラック開始。

【料 金】 1名さま1回 \8,000

【定 員】 2名さま～最大8名さま限定

【予約受付】 2025 年12 月8 日（月）より公式HPでWEB予約開始

◇「圧雪車の乗車体験＆ナイトツアー」企画概要◇

＜圧雪車の乗車体験＆ナイトツアー＞1週間前までの要予約制

【期 間】 2026年2月7日 （土）～2月28日 （土）

【時 間】 6：00P.M.～7：00P.M.

【場 所】 富良野スキー場（富良野ゾーン山頂） 標高1,074m

【内 容】 １.圧雪車に乗車し山頂まで移動の間、ゲレンデを支える裏方の仕事や圧雪の仕組みを

間近で学べる特別体験。山麓から山頂に上がり、天候が良ければ夜のゲレンデで

星空探検もお楽しみいただけます。

２.山頂駅舎に到着後は、冬ならではの自然現象や寒冷地の知恵に触れる簡単なミニ実験も

交え、参加者に五感で冬の魅力を体感していただきます

【料 金】 1名さま 大人\8,000 小学生\5,000

【定 員】 2名さま～最大8名さま限定

【予約受付】 2025年12月8日(月)より公式HPでWEB予約開始

※プラン内容は変更になる場合がございます。※天候等により中止になる場合がございます。

※本資料の記載内容は、」2025年12月8日現在のものであり、変更となる場合がございます。

【Webサイト】 富良野スキー場 ファーストトラック with Pistenbully

URL：https://www.princehotels.co.jp/ski/furano_winter_firsttrack_pisten

【Webサイト】 富良野スキー場 圧雪車の乗車体験＆ナイトツアー

URL：https://www.princehotels.co.jp/ski/furano_winter_nighttour_pisten