株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下「ブシロード」）は、当社からリリースするモバイルゲームタイトルのブランド運営方針について、2025年12月以降、新作・既存タイトルを順次「ブシモ」ブランドとして展開していくことをお知らせいたします。

2025年12月以降のモバイルゲームタイトル運営方針について

「ブシモ」は、これまでも当社のスマートフォン向けゲームを中心に展開してきたモバイルゲームブランドであり、ブシロードのデジタルゲーム事業を象徴するレーベルです。

今後は本ブランドのもと、より一貫した世界観とサービス体験をファンの皆様にお届けしてまいります。

対象タイトルについて

現時点で「ブシモ」ブランドとして運営・展開を予定している主なモバイルゲームタイトルは以下の通りです。

- 運営中タイトルバンドリ！ ガールズバンドパーティ！リズム＆アドベンチャーゲームとして、スマートフォン向けに好評配信中のタイトルです。

- 開発中タイトルHUNTER×HUNTER NEN×SURVIVORブシロードとワンダープラネット株式会社の共同開発による新作モバイルゲームであり、『HUNTER×HUNTER』初のサバイバルローグライト作品です。世界同時配信を目指し、2026年の配信に向けて鋭意開発を進めており、本作も「ブシモ」ブランドのラインナップとして展開してまいります。