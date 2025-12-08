【テンダゲームス】スマートフォンゲームアプリ『信長の野望 天下への道』ハーフアニバーサリー直前生放送が決定！

株式会社テンダ

株式会社テンダ（本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部晃、以下「テンダ」）のグループ会社である株式会社テンダゲームス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長 浅岡亮平、以下「テンダゲームス」）は、株式会社コーエーテクモゲームス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鯉沼久史、以下「コーエーテクモゲームス」）が著作権及び知的財産権を保有する『信長の野望・天道』の正式ライセンスを受け、パブリッシャーをグラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区、以下「グラビティゲームアライズ」）、開発をテンダゲームスとKingnet株式会社（所在地：中国上海、以下「Kingnet」）で協力して進めている『信長の野望 天下への道』について、ハーフアニバーサリー直前生放送をYouTube・Xにて 2025年12月12日（金）20:00 より配信することをお知らせいたします。

◆ハーフアニバーサリー直前生放送概要

番組タイトル：『信長の野望 天下への道』 ハーフアニバーサリー直前生放送

放送日時：2025年12月12日（金）20:00～21:30 （予定）

配信URL：

- Youtube：https://youtube.com/live/6WxaydQnsgg- X（旧Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1mnGeNoLPANJX

出演者（敬称略、五十音順）：

- MC：八木 美佐子さん- ゲスト：石田 晴香さん- 運営：峯岸 一樹- 運営：後藤 あゆみ

番組の見どころ：

『信長の野望 天下への道』のハーフアニバーサリーを記念したキャンペーンの情報や、シーズン3に関するアップデート情報や新武将の情報など、余すところなくお伝えいたします！

さらに、生放送をご覧いただいた方へのプレゼント企画など、領主の皆様へ感謝の気持ちを込めたコーナーもご用意しております！ぜひご覧ください！

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

※配信はやむを得ない事情によって中止となる場合がございます。

◆『信長の野望 天下への道』作品紹介

『信長の野望 天下への道』は、『信長の野望・天道』の正式ライセンスを受けて開発された、MMO歴史戦略シミュレーションゲームです。所属する大名勢力の仲間たちと協力して領地を広げ、天下に覇を唱えよう！

所属サーバー内の全プレイヤーと一緒に目標を達成する「天下布武」をはじめとした戦国の世を体感できるイベントが続々登場！部隊の編制や、武将に習得させる戦法の組み合わせは多岐に渡り、戦略の幅が広がります。

また、道に存在する築城地に築城することで攻守を有利に進めることができ、他の大名勢力に対する外交や、自勢力を有利に進行させることが可能となる奥深き戦略要素が満載です。

◆基本情報

タイトル：『信長の野望 天下への道』

ジャンル：MMO歴史戦略シミュレーションゲーム

対応OS： iOS / Android

配信開始日：2025年6月18日

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6742556949

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.nobunagatenkamichi

公式サイト：https://nobunagatenka.jp

公式X：https://x.com/nobu_tenkamichi

公式Discord：https://discord.gg/XZMFvc2sAH

公式YouTube：https://www.youtube.com/@nobunaga_tenkamichi

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

(C)Kingnet Network Co., Ltd.

(C)TENDA Games Co., LTD.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※本文面の掲載および画像掲載においては、上記権利表記を記載してください

※画像は開発中のものです

◆『信長の野望 天下への道』に関するお問い合わせ・取材依頼について

グラビティゲームアライズ株式会社

マーケティングDiv

mktg@gravityga.jp

株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年5月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

株式会社テンダゲームス 概要

【本社所在地】東京都豊島区西池袋1-11-1 WeWork メトロポリタンプラザビル内

【設立】2005年3月

【代表者】代表取締役 浅岡亮平

【資本金】50百万円

【事業内容】ゲームの企画・開発・運営・シナリオ作成・演出・デザイン制作

ソーシャルゲームプラットフォーム運営・コンサルティング

IP(知的財産)を用いたプロデュース・コンサルティング

Web3技術を活かしたコンサルティング

【URL】https://tendagames.co.jp/

【採用情報】https://tendagames.co.jp/recruit/

プレスリリース PDFダウンロードリンクhttps://prtimes.jp/a/?f=d24464-302-5d44fd5f7b01a1b5b1c040a080134fa9.pdf

本件に関するお問い合わせ

株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp

株式会社テンダゲームス 広報担当 E-mail:pr@tendagames.co.jp

※弊社はリモートワークを実施しておりますので、お問い合わせは上記メールアドレスまでお願いいたします。