トランポリン2025年世界選手権日本代表 岸大貴選手とのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、2025年トランポリン世界選手権の日本代表にも選出された岸大貴選手とのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している「BASE UP SPORTS PROJECT（ベースアップスポーツプロジェクト）」において、トランポリン岸大貴選手にご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。今後は、岸大貴選手への「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供する他、各種活動への協力、「栄養とスポーツパフォーマンス」の啓蒙活動など、幅広く活動を共に展開していきたいと考えています。

【岸大貴選手 プロフィール】

1994年石川県小松市生まれ、小松大谷高校 ー 金沢学院大学卒業。

2017年4月に、22年間生活した故郷石川県を初めて離れ、「アスナビ」を通じて、株式会社ポピンズに入社し上京。2017年10月に開催された全日本選手権では個人競技で初優勝、シンクロナイズド競技で3回目の優勝し2冠を達成した。同年の11月には世界選手権にも初出場を果たし、団体で銅メダルを獲得。2021年に東京オリンピックに出場し、7位入賞。2025年世界選手権日本代表に4年ぶりに選出。

現在、株式会社ポビンズエデュケアが運営する保育園などで、子供を対象に体操指導の仕事を行いながら、トランポリンという競技を通じて、人々に夢や希望を与えることができる選手を目指している。

X：https://x.com/tra_dk

Instagram：https://www.instagram.com/daiki__kishi/?hl=ja

＜コメント＞

この度サプライヤー契約を締結させていただき、大変嬉しく思います！

トランポリンは回転を伴うので、あまり満腹状態で競技をしたくないのですが、手軽に栄養を取れるベースフード様の完全栄養食「BASE FOOD」はパフォーマンス向上の手助けをしてくれます。ここからさらに上を目指し頑張りたいと思います！！

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜スポーツ選手／チーム・団体に向けた「BASE UP SPORTS サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

スポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、プロアマ問わずスポーツ選手やチーム・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、老若男女問わずアクティブにスポーツを楽しむ方々へ完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、公式note（https://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08）をご確認ください。

＜BASE UP SPORTS サプライヤー契約一覧（現時点）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/249_1_1d43dadb3586f3869c00f380df7ec8c9.jpg?v=202512080957 ]

▶︎「BASE UP SPORTS サプライヤー契約」および「BASE UP SPORTS サプライヤープログラム」問い合わせ先：info@baseupsports-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破（2024年6月末時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容 ： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。