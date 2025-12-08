FUNDINNO、メディアプラットフォームnoteにて「IR noteマガジン」参画

株式会社FUNDINNO

株式会社FUNDINNO（本社：東京都港区、代表：柴原 祐喜／大浦 学、第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2957号、以下「当社」）は、新たなIR情報発信の取り組みとして、noteでの発信を開始すると共に、「IR noteマガジン」に参画することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

▶ 株式会社FUNDINNO 公式IR note：https://note.com/ir_fundinno

■ IR noteマガジン参画の背景

当社は、未上場株式市場において、家計等の金融資産を未上場企業への成長資金として直接供給できる金融プラットフォームを展開しており、2025年12月5日、東京証券取引所 グロース市場に上場いたしました。

上場間もない当社が認知され、今後多くの投資家の皆さまに事業理解を深めていただける場として機能することを期待し、「IR noteマガジン」への参画を決定いたしました。

法定開示や適時開示などの形式にとらわれず、IRに関する情報を発信する場としてIR noteマガジンを活用し、情報発信を行っていきたいと考えております。

■ IR noteマガジンとは

IR noteマガジンは、企業の枠を超えた共創により、投資家の皆さまにIR記事を届ける新しい試みです。投資家の方は、「IR noteマガジン」をフォローすることで、参加企業のIR記事の掲載通知を受け取る事ができ、いち早くIR記事を読むことができるようになります。

IR noteマガジンの閲覧を希望される皆さまは、ぜひ下記URLからフォローください。

▶ IR noteマガジン：https://note.com/notemagazine/m/m530d4bde968b

■ IR note マガジンへの参加を希望される企業の方へ

IR noteマガジンでは、参加企業を募集しています。参加をご希望の企業様は下記のフォームよりお問い合わせください。

▶ https://forms.gle/bEGoNmLqbPiefxBy7

■ IR noteマガジンの企画・運営

IR noteマガジンは、株式会社ツクルバが発案し、note株式会社と共に中心となって立ち上げた新しい企画です。メディアプラットフォームを提供するnote社が中心となり、IR noteマガジンの運営を行っております。

▶ note株式会社 お問い合わせ窓口：https://note-ir.zendesk.com/hc/ja/requests/new

＜noteについて＞

noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約6,407万件の作品が誕生。会員数は1,052万人（2025年8月末時点）に達しています。

●URL：https://note.com/

●iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110

●Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note

株式会社FUNDINNOは、今後、IR noteマガジンを含めた積極的なIR活動により、投資家の皆さまとのIRコミュニケーションの向上を行ってまいります。

＜株式会社FUNDINNO＞

所在地：東京都港区芝五丁目29番11号

代表取締役：柴原 祐喜／大浦 学

資本金及び資本準備金の合計額：99億8,847万円（2025年10月31日現在）

設 立：2015年11月26日

第一種金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2957号

加入協会：日本証券業協会

U R L ：https://corp.fundinno.com

＜手数料等及びリスク情報について＞

当社のサービスにおける取扱商品の手数料及びリスク等は、当社のホームページで表示しております「重要事項説明書（ https://fundinno.com/disclosure ）」の内容と、プロジェクト毎の契約締結前交付書面の内容をご確認ください。投資にあたっては、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

ご注意：本報道発表文は、FUNDINNOのサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。