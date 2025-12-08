¹ñÆâºÇ¾®¢¨°ì¿ÍÍÑµÞ¿Ü¡ÖSUKIMA¡Ê¥¹¥¥Þ¡Ë¡×12/9È¯Çä
¡¡ÎÐÃãÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡ÈµþÅÔ±§¼£ÅÄ¸¶¡É¤ÇÁÏ¶ÈÌó100Ç¯¡¢¤ªÃã¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÌÈÎ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò ±§¼£ÅÄ¸¶À½Ãã¾ì¡ÊËÜ¼Ò µþÅÔÉÜ±§¼£ÅÄ¸¶Ä®¡¢¼ÒÄ¹ °Â°æ ÆÁ½Å¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ñÆâºÇ¾®¢¨¡¢°ì¿ÍÍÑ¤Î°û¤ß¤¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÞ¿Ü¡ÖSUKIMA¡Ê¥¹¥¥Þ¡Ë¡×¤ò2025Ç¯12·î9Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡£»ý¤Á¼ê¡¦Ãí¤®¸ýÅù¤ò´Þ¤á¤¿Á´Ä¹¤¬Ã»¤¤¸å¼ê³ÑµÞ¿Ü¡Ê»ý¤Á¼ê¤¬¸å¤í¤Ë¤¢¤ê³Ñ·¿¤ÎµÞ¿Ü¡Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¾®
¥¹¥¥Þ¤¤¤í¤É¤ë¥Æ¥£ー¥¦¥§¥¢¡ÖSUKIMA¡×
¢£³«È¯ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢µÞ¿Ü¤Ç¤ªÃã¤òÞ»¤ì¤ë¿Í¤Î¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬20～60Âå602Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï69.3¡ó¤¬µÞ¿Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢20Âå¤Ï44.3%¤ÈÈ¾¿ô°Ê²¼¡¢Ç¯Îð¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸²Ãø¤Ê·¹¸þ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µÞ¿Ü¤ò³«È¯¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¸½Âå¿Í¤¬¡Ö¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡×¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡×¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥Ñ¤Î³µÇ°¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¾Çò¤Î»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¤¤òµÙ¤á¤ë»þ´Ö¡ÊÍ¾Çò»þ´Ö¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡Ë¤Ï5Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë30.5¡ó¤¬¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡Ê¡ÖÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×15.6¡ó¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×54¡ó¡Ë¡£¸º¾¯¤·¤¿¿Í¤Î6³ä¤¬¡ÖÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¡Ê°Ê¹ß¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤ÈÉ½¸½¡Ë¡×33.3%¡¢¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡Ê°Ê¹ß¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡×¤ÈÉ½¸½¡Ë¡×24.6¡ó¤¬¾å°Ì¤Ë¡£20Âå¤Ï¡ÖÉû¶È¤ä¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ò¶õ¤»þ´Ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬40¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢30Âå¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×55.6¡ó¡Ê¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È²¾Àâ¡Ë¡¢40Âå¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡×31.1¡ó¤¬ºÇ¤â¹â¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡Ö´Ö¡×¡ÖÍ¾Çò¡×¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿µþÅÔ¤Î¤ªÃã²°¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¹¥¥Þ¡×¤Ë¿·¤¿¤ËºÌ¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ëÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¸½Âå¤Î¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡×¤Ë°ì¿ÍÍÑ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤¬°û¤á¤ëµÞ¿Ü¡ÖSUKIMA¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ê¬¤ÇµÞ¿Ü¤Ç¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤¿·Ð¸³¡ÊN¡á602,%¡Ë¡¡
¢£µ¤¤òµÙ¤á¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¡ÊN¡á183,%¡Ë¡¡
µ¤¤òµÙ¤á¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¡ÊN¡á183,%¡Ë
¢£À½ÉÊÆÃÄ§
¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÃã¤¬Þ»¤ì¤é¤ì¤ë°ì¿ÍÍÑ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊµÞ¿Ü¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ýÇ¼¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤Î¤Ê¤¸¤ß°×¤µ¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ëÅÀ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SUKIMA¡ÃÃãÍÕ¤ò¤³¤Ü¤µ¤º¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤ë
SUKIMA¡Ã¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°²ÄÇ½
SUKIMA¡ÃÀö¤¤¤ä¤¹¤¤¹½Â¤
SUKIMA¡Ã1¿ÍÊ¬¤Î¤ªÃã¤¬¤ª¤¤¤·¤¯°û¤á¤ëµÞ¿Ü
¡¦1¿ÍÊ¬¤Î¤ªÃã¤¬¤ª¤¤¤·¤¯°û¤á¤ëµÞ¿Ü
°ìÈÌÅª¤ÊµÞ¿Ü¤ÎÍÆÎÌ¤Ï250～300£íl¤Ç¤¹¤¬¡¢SUKIMA¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ÎÌó120ml¡£Ã»¤¤µÙ·Æ»þ´Ö¤Ç¤â¥µ¥Ã¤È°û¤ßÀÚ¤ì¤ëÎÌ¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊµÞ¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡¦µÞ¿Ü¤È¥Ú¥¢¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¤Ò¤È¤êÊ¬¡×¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ÈµÞ¿Ü¡£¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¥Þ¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë
°ìÈÌÅª¤ÊµÞ¿Ü¤Ï¼è¤Ã¼ê¤ÈÃí¤®¸ý¤ò´Þ¤á15～20cm¡£SUKIMA¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉýÌó80£í£í¡¢¹â¤µ57£í£í¤È¼ýÇ¼¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¡£
¡¦Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¹½Â¤
Ãê½Ð¸ý¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÌÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤·¡Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¹½Â¤¡Ë¤òºÎÍÑ¡£¤½¤Î·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃãÍÕ¤ò¤³¤Ü¤µ¤º¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇµÞ¿Ü¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÀö¤¤¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤ò¼Â¸½¡£ÀöºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÀö¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¡¦µÞ¿Ü¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¥«¥éー
îØÌô¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤ÊÈþÇ»¾Æ¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇµÞ¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤òºÎÍÑ¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¢£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¡£¤ªÃã¤ÎÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄÅö¼Ò¤ÈÅÁÅý¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÍ»¹ç¤Ë¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¾Æ¤Êª¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÈþÇ»¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤Î3¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖSUKIMA¡×¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÎÐÃãÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡È±§¼£ÅÄ¸¶¡É¤ÇÁÏ¶ÈÌó100Ç¯¡£¤ªÃã¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë±§¼£ÅÄ¸¶À½Ãã¾ì
¡¡µþÅÔ¡¦±§¼£ÅÄ¸¶Ä®¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Ãã¥áー¥«ー¡£1926Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤ªÃã¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¤È¹¬¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢±§¼£Ãã¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜÃã¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡£ÄÌ¿®ÈÎÇä¥«¥¿¥í¥°¡Ö·î´©Ãã¤Î´Ö¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃã¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖÃã¤ò¡¢¤Ò¤é¤¯¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ªÃã¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¿Ê²½¤¹¤ëÈþÇ»¾Æ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¡miyama
¡¡ÈþÇ»¾Æ¤Î»ºÃÏ¡¦´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£1977Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö»È¤¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤à´ï¤Å¤¯¤ê¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Çò¼§¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¯µ¡Ç½Åª¤Ê´ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý¤Îµ»¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Çö¤µ¤ä·Ú¤µ¡¢³ê¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¡£
¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¡¡ÀÐ¾åÎÊ°ì¡ßÂçÄÅ´ó¿®Æó
¡¡µþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¡£ÃÝ¹©·Ý¡¦ÌÚ¹©À½ÉÊ½Ð¿È¤ÎÀÐ¾å¤È¡¢¶ÈÌ³ÍÑµ¡´ï¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢À½ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÂçÄÅ´ó¤Î2Ì¾¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢ÎÌ»ºÉÊ¤«¤é¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤È¸½Âå¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥é¥Î¥µ¥íー¥Í ¥µ¥Æ¥ê¥Æ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ªÃã¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÖÃã¤ò¡¢¤Ò¤é¤¯¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡±§¼£ÅÄ¸¶À½Ãã¾ìÄ¾ìÎÉô¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î²ÄÇ½À¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë¡È¹¢¤ò½á¤¹°û¤ßÊª¡É¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÃã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃãÍÕ¤ä´ï¡¢Þ»¤ì¤«¤¿¤Ë½É¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¡È¿·¤·¤¤¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡É¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸¼ÊÆÃã¤Î¸¶ÅÀ¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È÷Ä¹Ãº¤ÇÃúÇ«¤ËÃº²ÐßÖ¤ê¤·¤¿ÌßÊÆ¤È¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿±§¼£Ãã¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¡Öµþ¸¼ÊÆÃã ¾å¥ëÆþ¥ë¡×¤ä¡¢¤ªÃãËÜÍè¤Î¿§¡¦Ì£¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ßîÀ½¹á¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜÃã¡ßßîÀ½¡×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡ÖKUNtea¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£º£²ó¤Î¡ÖSUKIMA¡×¤Ï3¤ÄÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
URL:¡¡https://ujt-chokubaibu.com/
¡ÖÃã¤ò¡¢¤Ò¤é¤¯¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È