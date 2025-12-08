技術者・技術士を目指す女性向け懇話会として第68回 技術サロンを12月20日開催

公益社団法人日本技術士会

女性の技術者及び技術士を目指す女子学生・女性社会人を対象に技術士制度の説明やキャリア形成に関する悩み等を共有したり意見交換をしたりすることを目的に「第68回 技術サロン」を開催します。

●日時：12月20日（土）13時～16時

●場所：オンライン（Zoom）による開催（参加無料）

●参加資格：技術者及び技術士を目指す女性、または、技術士に興味を持っている、気になっている方

●技術サロンの概要

技術者・技術士を目指す女性を対象に、技術士制度の説明や参加者をグループに分けて交流を図りながらフリーディスカッション等を行ないます。当日のスタッフは、技術士および技術士補が担当して、参加者の多様な意見交換と交流をサポートします。

技術サロンは、女性のキャリア形成をお手伝いすることを目的とし、2008年から開催しています。

技術者として、どのようにキャリアを積んでいけばよいか、仕事とプライベートの両立に関する相談などにも現役の技術士がアドバイスします。

●技術サロンのご案内（日本技術士会DEI委員会HP）

https://www.engineer.or.jp/c_cmt/dei/topics/011/attached/attach_11391_1.pdf

※申込締め切り：12月15日(月)

●技術士について

「技術士」とは、日本の科学技術分野における最高位の国家資格です。学歴に関係なく、規定の実務経験を積み試験に合格することで取得できます。21分野の科学技術分野を持つ、国家資格です。

技術士資格を持つことで様々なメリットがあります。結婚や出産等のライフイベントで環境や働き方が変わる人にとっても技術士資格は強い味方になるといえます。

・公益社団法人日本技術士会について

ホームページ：https://www.engineer.or.jp

●関連活動

科学技術の発展・多様性にむけた社会への貢献として、ダイバーシティ推進活動（DEI：Diversity, Equity AND Inclusion）をしています。

日本技術士会は、多様・多彩な技術者、技術をつなぐプラットフォームとして、誰もが能力を発揮し、誰もがその人らしく生きられる社会の実現に貢献します。

https://www.engineer.or.jp/c_topics/010/010898.html