【パークスの灯りに包まれて、聖夜のディナー】イルミネーションと共に楽しむ期間限定プラン！＃702 cafe&dinerにて好評ご予約受付中！

飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本社：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、#702 CAFE&DINER なんばパークス店にて、2025年12月20日（土）～25日（木）限定でお楽しみいただける、クリスマス限定の特別なディナーコースのご予約を受付中です。

ウェルカムドリンクのスパークリングワインから始まり、心もほっこり温まる「シーフード仕立てのXmasポットパイ～クリーミーなご褒美～」やクリスマスに降る雪をチーズでイメージした「揚げ茄子と降り積もるチーズのボロネーゼ」、メインにはリブステーキが楽しめるメニューラインナップ。Xmas限定スイーツまでついた大満足の内容となっております。

お二人でのご利用はもちろん、ご友人やご家族との小さなクリスマスパーティーにもぴったりです。ぜひこの季節しか味わえないスペシャルディナーを大切な方とお楽しみください。

ご予約はこちら :https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27079121/party/282340913

■クリスマスコースについて

開催期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

コース名：【Xmas限定】特別な夜を楽しむクリスマス～乾杯スパークリング付・牛ステーキやポットパイ、チーズが雪のように降り積もるボロネーゼパスタ・Xmasデザートなど全8品

価格 ：グルメサイトのクーポン利用で6,800円

≪コース内容≫

乾杯スパークリングワイン

1. 炙り合鴨と2種チーズの盛り合わせ～トレッビアーノ・バルサミコソース～

2. 華やかなサーモンマリネのカルパッチョ

3. 削りたてグラナパダーノチーズのシーザーサラダ

4. やみつきスパイシーフライドポテト

5. シーフード仕立てのXmasポットパイ～クリーミーなご褒美～

6. ビーフリブステーキ～甘さと旨み広がるシャリアピン～

7. 揚げ茄子と降り積もるチーズのボロネーゼ

8. ガトーショコラ～Xmas仕立て～

※写真の内容は一例です。季節や仕入れ状況により変更の場合がございます。

※12/20～12/25のディナータイムはクリスマスコースのみのご提供となります。詳しくは予約サイトをご確認ください。

お店の場所は、クリスマス時期に煌びやかなイルミネーションで彩られるなんばパークスの７階。イルミネーションを眺めながらゆったりとお食事することができる絶好のロケーションです。

■#702 CAFE&DINER なんばパークス店について

なんばパークスの７階にある「＃702 CAFE&DINER（ナナマルニ カフェアンドダイナー）」のコンセプトは「シェアハウス」。広々とした解放感のある店内は、一人でも過ごしやすいチェア席の他、ゆったりとくつろげるソファ席が豊富。お友達のおうちに遊びに来たような、どこか親しみのある空間です。

#702 CAFE&DINER なんばパークス店

所在地 ：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 7F（南海電鉄なんば駅中央口、南口直結）

電話番号 ：03-6416-5179

営業時間 ：11：00～23：00（LO:22：00）

URL ：https://www.dd-holdings.jp/shops/702/nanba_parks