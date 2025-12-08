にこスマ｜2025年11月中古スマホ販売・買取数ランキング

株式会社Belong

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 耕一郎 以下、「Belong」）は、「にこスマ」における2025年11月の中古スマホ／機種別販売数・買取数ランキングを発表します。

＊Androidスマホは買取数ランキングにランクインしませんでした

■にこスマ担当者コメント

2025年11月の販売数ランキングでは、iPhone SE（第3世代）(64GB)が6か月連続で1位にランクインしました。

また前月から引き続き、2位にiPhone 13 (128GB)、3位にiPhone SE（第3世代）(128GB)がランクインしています。

iPhone SE（第3世代）とiPhone 13は、9月のiPhone 17シリーズの発表以降、好調が続いており、両機種とも前月から取引数が40％前後増加しました。

iPhone 13は、現在「にこスマ」で開催している「年末のりかえ応援セール（2025年12月1日～12月15日）」の対象になっており、12月は取引数がさらに増加する可能性があります。

（＊参考：https://www.nicosuma.com/campaign/end-of-year-sale）

買取数ランキングでは、提携しているAmazon.co.jpで開催された「Amazon ブラックフライデー 2025（2025年11月24日～12月1日）」の影響もあり、「にこスマ買取」全体で取引数が40％ほど増加する中、前月から引き続き、iPhone SE（第2世代）の64GBモデルと128GBモデルが、それぞれ1位と2位にランクインしました。

（＊参考：https://www.amazon.co.jp/blackfriday）

機種ごとの合計では、iPhone SEシリーズやiPhone 11、iPhone 12など、発売から5年前後経過した機種が人気です。

またiPadも好調で、特にiPad mini（第5世代）の取引数は、買取数ランキング3位のiPhone SE（第3世代）(64GB)に匹敵します。

「にこスマ」では、引き続きお客様のニーズに柔軟にお応えできるよう、販売・買取の双方からサービスの充実に努めてまいります。

■にこスマ 中古スマホ販売数ランキング［2025年11月］

順位／機種（ストレージ容量）／平均販売単価（前月比）

1位／iPhone SE（第3世代）(64GB)／29,327円（-2,827円）

2位／iPhone 13 (128GB)／54,425円（-9,276円）

3位／iPhone SE（第3世代）(128GB)／32,950円（-1,456円）

4位／iPhone SE（第2世代）(64GB)／21,398円（-180円）

5位／iPhone 14 (128GB)／73,096円（-2,566円）

6位／iPhone 12 (64GB)／39,265円（383円）

7位／iPhone 8 (64GB)／15,776円（538円）

8位／arrows Be4 Plus (64GB)／7,390円（28円）

9位／iPhone 12 (128GB)／42,503円（-222円）

10位／iPhone 13 (256GB)／60,229円（-8,323円）

■にこスマ買取 スマホ買取数ランキング［2025年11月］

順位／機種（ストレージ容量）

1位／iPhone SE（第2世代）(64GB)

2位／iPhone SE（第2世代）(128GB)

3位／iPhone SE（第3世代）(64GB)

4位／iPhone 8 (64GB)

5位／iPhone 13 (128GB)

6位／iPhone 11 (64GB)

7位／iPhone 12 (128GB)

8位／iPhone 11 (128GB)

9位／iPhone 12 mini (128GB)

10位／iPhone 12 (64GB)

※対象期間：2025年11月1日～2025年11月30日

※価格は全て税込み



●本ランキング結果を引用する場合は「にこスマ」のURL(https://www.nicosuma.com/blogs/information/202511-ranking)を使用してください。

■「にこスマ」について

「にこスマ」は、伊藤忠グループのBelongが運営する中古スマホ販売・スマホ買取サービスです。「あたらしいより、あなたらしい。」をモットーに、お客さまのライフスタイルにフィットしたスマホ選びをお手伝いします！

◇にこスマ（中古スマホ販売）

https://www.nicosuma.com/

中古スマホのイメージを覆す高品質な端末を厳選！

端末ごとに詳細なコンディションを掲載しているので、納得の一台をお選びいただけます。

◇にこスマ買取（スマホ買取）

https://www.nicosuma.com/sell

登録不要でかんたん見積もり！

シンプルな査定基準や徹底したデータ消去など、スマホ買取が初めての方でも安心してご利用いただけます。

スマホの購入・売却に関するお役立ち情報は、「にこスマ通信」（https://www.nicosuma.com/magazine）でも発信しています。

■会社概要

Belongは、「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/）や「にこスマ買取」（https://www.nicosuma.com/sell）、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」（https://bz.belong.co.jp/）など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。

社 名 株式会社Belong（伊藤忠グループ）

会社設立 2019年2月

代表者名 代表取締役社長 西村 耕一郎

所在地 ◆本社 東京都港区赤坂6丁目4番10号 赤坂ZENビル4階

◆座間オペレーションセンター 神奈川県座間市広野台2-10-10 GLP座間3階

●記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。