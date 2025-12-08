【TAC建築士】一級建築士(学科)新規問題への対応力アップ縦断！横断！建築史

TAC株式会社

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2025年12月22日(月) 19:30より、オンラインで一級建築士(学科)新規問題への対応力アップ縦断！横断！建築史セミナーを開催します。

計画の「建築史」の学習は、単なる「名称・年代・様式・建築家」の暗記作業になってしまっている方も多いとききます。過去問がそのまま出ることが少ないこの分野において、単なる暗記作業は非常に危険です。

そこで、そんな方のために、このセミナーでは、時空を超え、古今東西の建築を行き来します！これまでばらばらに捉えられがちだった建築を、様式の変遷や、文化や美術との関連で理解し、西洋と日本の建築のつながりや共通点など、あるいは「柱」「壁」といった構成部材の観点から、建築史を縦に横に行き来して点と点をつなぎ面にしていきます。

従来の建築士試験対策とは異なった切り口で建築史を眺めることで、用語の暗記だけに頼るのではなく本質を理解し、新規問題等にも対応できる力を身につけましょう。

実施概要

●日時:12/22(月)19:30～

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 一級建築士学科試験をご受験した方・今後される方

●予約方法:

TACホームページよりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#1222

お話すること

●建築史を俯瞰する方法

●建築様式の変遷

●同時代の各地の建築、美術・音楽等の周辺分野とのつながり

●TACの講座案内

●質問会（匿名OK）

担当講師

TAC建築士講座 一級建築士講座 専任講師加藤 雄介 （かとう ゆうすけ）講師

一級建築士、再開発プランナー。大学・大学院で建築意匠設計を専攻後、組織設計事務所等で公共建築の設計やまちづくりに携わる。高校生や大学生、若手建築家を対象としたワークショップやセミナー等を企画・運営、実務者や次世代へ向けたセミナー・講習等の講師を多数務める。近年では一級建築士の受験指導でも頭角を現し、本質をとらえた鮮やかな講義で受験生を魅了する。その分析力と独自の語り口は圧巻。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/