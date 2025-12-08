【にほんばしえいたろう】新年のご挨拶にぴったりな「福だるま」が12月10日（水）より順次発売

株式会社榮太樓總本鋪

株式会社榮太樓總本鋪(本社：中央区日本橋、代表取締役社長：細田 将己、以下「榮太樓總本鋪」)は、2025年12月10日(水)より、「福だるま」を順次発売いたします。

榮太樓の代表商品である「榮太樓飴」を福だるまに詰合せた年賀限定商品。

新年のはじまりを華やかに彩る赤と金のパッケージには、繁栄を意味する市松模様を施しました。

また、新年の運試しにもぴったりなおみくじ付。

梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴・のど飴・バニラミルク飴といろいろな味を楽しめるアソートです。

◆商品概要

【商品名】

・福だるま

【価格（税込み）】

540円

【発売日】

2025年12月10日（水）～無くなり次第終了

【取扱店舗】

アトレ恵比寿本店、日本橋本店、公式オンラインショップ、全国の百貨店・量販店の対象店舗

■にほんばしえいたろう

「にほんばしえいたろう」は「あめやえいたろう」に続いて、新たに作られた榮太樓總本鋪のカジュアルブランドです。創業200余年の榮太樓總本鋪の技術を今に生かし、もっともっと和菓子を子どもたちにも若い人たちにも安心安全なおやつとして気軽に親しんでもらいたいという想いからうまれました。2013年11月に、にほんばしえいたろう1号店としてオープンしたアトレ恵比寿店では、どらやきや金鍔、約50種類のおやつ菓子を揃えています。現在全国に店舗展開中です。

◆公式サイトのご案内

ブランドサイト： http://www.nihonbashieitaro.com/

公式オンラインストア：https://www.eitarosouhonpo.co.jp/